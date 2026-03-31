LoL : MàJ 26.7, les détails de la mise à jour

LoL : Les mages en bot lane ne disparaîtront pas, Riot a pris position
Riot Games a clarifié sa position quant à la méta incluant des carrys AP à la place des ADC classiques en juillet 2026.
Patch notes 26.7 de LoL
1er avril 2026Pour célébrer l'une de nos traditions les plus anciennes, nous vous avons mijoté du nouveau contenu juteux à déverrouiller dans ce patch.
Programme de fidélité de la Poule aux œufs d'or de Swain
La franchise n°1 dans le monde a mis en place un programme de fidélité pour ses clients préférés ! Jouer des parties vous permettra de progresser sur la piste à paliers et de débloquer les récompenses suivantes gratuitement.
Les récompenses pourront être obtenues pendant une durée limitée, jusqu'à la sortie du patch 26.8. Jouez et récupérez-les avant que la direction ne s'en rende compte !
- 1 → Icone Vous avez appelé ?
- 2 → 500 XP du passe
- 3 → Icone Morsure invisible
- 4 → Emote Miaou
- 5 → Emote Bisou de chef
- 6 → Emote Absolument pas
- 7 → 500 XP du passe
- 8 → Emote Trois Baguettes
Superfans des coffres Hextech, c'est votre moment !Pour une durée limitée, vous pourrez montrer votre amour envers les coffres Hextech. En achetant le Pack de fan Hextech pour 250 RP, vous recevrez un coffre Hextech, une clé Hextech et le titre ultra spécial « J'
Chaos dans la FailleDans ce patch, n'oubliez pas d'aller jouer en Faille de l'invocateur non classée pour vivre une expérience chaotique spéciale, avec des sbires et monstres déguisés et des objets dotés de niveaux de rareté ! Nous vous laissons le plaisir d'y jouer pour découvrir tous les petits secrets, mais voici un aperçu de ce qui vous attend :
- Cher Karthus (en cas d'élimination, a une chance d'invoquer un ultime de Karthus sur l'équipe ennemie)
- Sbires et monstres brillants (possibilité que des sbires et des monstres soient brillants et laissent tomber des pièces d'or à leur mort que chaque équipe peut ramasser).
- Objets GP5, et la Statue d'Urf porte-bonheur qui se fabrique avec ces objets.
- Objets brillants (possibilité que les objets complétés soient inhabituels, rares, fantastiques ou légendaires et disposent alors de petits bonus de statistiques et d'une bordure brillante).
- Chapeaux d'élimination
- Certains sbires et monstres ont une chance d'être déguisés
Champions
CassiopeiaNous tenons à donner un peu d'amour à Cassio, qui n'a pas vraiment trouvé sa place dans la nouvelle saison. En augmentant son mana de base et en améliorant son E renforcé, elle devrait se sentir un peu plus à l'aise pour chercher des échanges et davantage récompensée lorsqu'elle les réussit.
Stats de base
E - Morsure fatale
- Mana de base : 450 ⇒ 480
- Dégâts magiques bonus : 20 / 43 / 66 / 89 / 112 ⇒ 20 / 45 / 70 / 95 / 120
GravesGraves a été énormément joué depuis les buffs de Nerfs d'acier, et même s'il a plutôt du succès avec des builds orientés tank, les joueurs cherchent toujours à mettre de gros coups critiques. Plutôt que d'annuler les buffs de son E ou de l'orienter davantage vers un build unique, nous avons estimé que la meilleure solution serait de ralentir un peu sa capacité à vider la jungle et à gank en début de partie grâce à une solution que nous n'avons plus utilisée depuis plus de 5 ans. Nous garderons tout de même un œil sur les attaques automatiques à 4 chiffres !
Stats de base
Kalista
- Dégâts d'attaque de base : 68 ⇒ 66
Les joueurs de Kalista ont patiemment attendu des buffs, et nous sommes enfin prêts à la voir déchaîner à nouveau sa colère. Ce changement vise à lui permettre de frapper plus fort lorsqu'elle trouve une occasion d'accumuler ses lances.
E - Extirpation
- Ratio des dégâts d'attaque totaux sur les dégâts bonus par effet cumulé supplémentaire : (+20 / 25 / 30 / 35 / 40% des dégâts d'attaque) ⇒ (+20 / 27,5 / 35 / 42,5 / 50% des dégâts d'attaque)
KarmaKarma est une véritable menace en tant que support à haut niveau de jeu depuis un moment maintenant. Nous pensons que la puissance de Karma en début de partie est une bonne chose, mais nous limitons ses boucliers de milieu de partie, c'est la seule compétence réellement intéressante à renforcer et ses builds d'enchanteur surpassent largement ses builds de mage. Ce changement devrait permettre à ses options de Mantra de trouver l'équilibre !
R - Mantra
- E renforcé – Bonus de bouclier de cible principale/secondaire de Défi : 50 / 100 / 150 / 200 (+45% de la puissance) ⇒ 45 / 85 / 125 / 165 (+45% de la puissance)
NamiNous nerfons également Nami afin de la mettre au même niveau que les autres supports. Nami excelle souvent dans les voies très agressives en début de partie, notamment en utilisant son Z sur elle-même pour faire ricocher les dégâts sur les ennemis et tirer profit des deux effets. Désormais, elle devra davantage choisir si elle préfère soigner ou infliger des dégâts.
Z - Flux et reflux
- Modificateur de rebond : -10% (+10% par tranche de 100 de puissance) d'effet par rebond ⇒ -20% (+15% par tranche de 100 de puissance) d'effet par rebond
OrnnOrnn s'est démarqué parmi les tanks de la voie du haut à tous les niveaux de jeu, aidé par la nouvelle quête de rôle qui accélère son accès aux chefs-d'œuvre. Nous estimons qu'il dispose de suffisamment de contrôles de foule et de durabilité, mais nous réduisons son potentiel de dégâts, en particulier contre les champions qui ont beaucoup de PV.
Z - Fournaise
Rell
- Dégâts de la fragilité : 10-18% (niveaux 1-18) ⇒ 9-17% (niveaux 1-18)
En plus des nerfs apportés à Karma et Nami, nous buffons l'un de nos supports tank. Notre objectif ici est d'offrir à notre cavalière d'acier préférée un buff qui donne plus d'impact à ses points forts, c'est pourquoi le cheval ira plus vite et ses initiations téméraires seront davantage récompensées.
E - Joute endiablée
R - Tempête magnétique
- Vitesse de déplacement : augmentation de 10% pendant 3 sec, augmenté à 25% face à l'allié renforcé ou à un champion ennemi visible ⇒ 15%, augmenté à 30%
- Dégâts : 120 / 200 / 280 (+110% de la puissance) ⇒ 150 / 200 / 350 (+110% de la puissance)
ShyvanaL'accélération d'ultime n'octroie plus une génération passive de 0,015 points de fureur par seconde, mais amplifie désormais toute génération de fureur de 1% par point d'accélération d'ultime. Cela devrait permettre à l'accélération d'ultime de Shyvana de fonctionner de manière plus similaire à l'accélération de compétence pour les compétences normales.
Nous avons également corrigé certaines interactions de Sylas via un micropatch la semaine dernière. Il infligeait trop de dégâts en volant le A de Shyvana, en appliquant deux fois ses dégâts à l'impact et en profitant ainsi deux fois de ses dégâts d'attaque totaux contre sa cible principale.
SingedSinged a été l'un des grands gagnants de cette saison grâce à la téléportation gratuite, à l'expérience, au Protoplasme, aux gardes de base, aux larves affaiblies... la liste est presque aussi longue que le nombre d'ingrédients dans sa Potion de démence ! Au lieu d'affaiblir davantage son début de partie, nous aimerions que Singed dépende plus des PO qu'il gagne que de l'expérience et des stats gratuites qu'il engrange, surtout maintenant qu'il encaisse mieux les dégâts.
R - Potion de démence
- Stats bonus : 25 / 60 / 95 ⇒ 25 / 55 / 85
VeigarVeigar a souvent été à la limite d'être considéré comme surpuissant sur la voie du bas, et son taux de présence est désormais assez important pour qu'il faille intervenir. La différence entre un Veigar mid et un Veigar bot réside dans son scaling. Sur la voie du bas, il est en réalité encore plus un champion à effet boule de neige que sur la voie du milieu, où son taux de victoire augmente régulièrement plus la partie dure. Nous atténuons donc ce pic de puissance en début/milieu de partie avec un nerf de délai de récupération, auquel ses joueurs de la voie du milieu ne sont pas aussi dépendants et qu'ils peuvent plus facilement compenser à mesure que la partie progresse.
R - Explosion primordiale
- Délai de récupération : 100 / 80 / 60 ⇒ 120 / 90 / 60
Systèmes
Farm des supportsAprès le dernier patch où nous avons limité cette mécanique, nous désactivons désormais complètement la réduction de PO qui s'appliquait lorsque les joueurs support éliminaient trop de sbires en peu de temps. Cela a été ajouté à l'époque où il était optimal d'utiliser deux objets de support ou plus, mais maintenant qu'il est impossible de le faire en environnement compétitif, nous estimons que cette restriction supplémentaire n'est plus justifiée. Nous garderons un œil sur la dynamique entre le support et carry AD concernant la répartition du farm des sbires après la mise en place de ce changement. Nous ne nous attendons pas à de grands changements, mais les supports qui doivent récupérer quelques sbires de temps en temps ne devraient plus s'en sentir coupables désormais.
ARAM du chaosNos Poros ont des… BRAS ?! Bienvenue dans le patch du 1er avril !
Ce patch apporte son lot d'easter eggs sur le Pont, dont un Poro renforcé et des jauges de PV aux couleurs de l'arc-en-ciel. Gardez l'œil ouvert, car il se pourrait que certaines choses ne soient pas vraiment ce qu'elles semblent être.
Mises à jour de gameplay et des systèmes
- Ce patch vise à réduire la frustration liée aux optimisations et à améliorer l'ergonomie des champions.
- Pour ce qui est de l'Atomiseur Poro, nous avons ajusté son effet de projection afin qu'il soit moins pénalisant pour les champions de mêlée. La projection aura lieu une seule fois lorsque vous aurez 5 Poros, et nous avons réduit le délai de réapparition des Poros pour maintenir le rythme de l'action. Nous avons également apporté un léger ajustement à Faille du Néant afin que ses dégâts périodiques soient moins oppressants.
Corrections de bugs et améliorations
- Ce patch inclut des correctifs pour plusieurs interactions spécifiques à certains champions, en particulier concernant la boutique et le comportement des optimisations. Nous continuons également d'améliorer la facilité d'utilisation générale des optimisations, notamment en corrigeant : l'interaction avec le charme de la Reine du bal, le comportement de Shyvana avec Ultime cité Express, le comportement de Neeko avec les lucioles et d'Azir avec Sbiromancie.
Notre objectif est de rendre l'expérience de l'ARAM du chaos toujours plus agréable. Salut, et à bientôt sur le pont !
OptimisationsAtomiseur Poro
Faille du Néant
- NOUVEAU Repousse les ennemis une seule fois lorsque vous avez 5 Poros.
- Délai de réapparition des Poros : 5 sec ⇒ 3,5 sec
- Ajout d'un délai de récupération de 0,75 sec par cible.
ChampionsShyvana
- Génération de fureur : 1,25 ⇒ 2,5
1er avrilPoros vengeurs
Poros enjoués
- Les Poros utilisent désormais leurs bras musclés pour se déplacer et attaquer les joueurs qui accumulent les Poro-Snax, infligeant 1 point de dégâts bruts en continu jusqu'à ce que l'un d'eux soit nourri.
Poro-Snax
- Un Poro (ou rat des quais) accueillera les joueurs dans la messagerie au début de la partie.
Saut éclair
- Les Poro-Snax ressemblent désormais visuellement à des cheeseburgers.
Jauge de PV adaptative
- Utiliser Saut éclair laisse derrière vous une image rémanente qui effectue une emote.
Tourelles
- Les barres de vie s'adaptent à la taille du champion.
Cher Karthus
- Les tourelles affichent la maîtrise lorsqu'elles éliminent un champion et utilisent une emote lorsqu'elles sont détruites. Mourir face à une tourelle a une chance d'activer automatiquement un signal « Ennemi disparu » sur vous-même.
Abîme hurlant
- Il y a une faible chance qu'un message automatique de la messagerie soit adressé à Karthus lorsqu'il atteint le niveau 6.
Cadeaux
- Il y a une faible chance que Lissandra envoie un message à la fin de la partie.
Couleurs de la jauge de PV personnalisées
- Un nouvel objet, Cadeau, est disponible dans la boutique. L'utiliser permet de lancer ou de rejoindre une fête dansante. Plus on est de fous, plus on rit !
- Un nouvel objet, Jauges de PV personnalisées, est disponible dans la boutique. L'acheter modifie automatiquement la couleur de la jauge de PV dans la couleur correspondante.
Améliorations du remplissage auto et du matchmaking secondairePour faire suite à la mise à jour dont nous vous avons fait part dans le patch 26.5, nous sommes heureux de vous confirmer que le remplissage auto et le matchmaking secondaire ont été implémentés dans toutes les régions. Il s'agit du système qui permet d'associer le même rôle en remplissage automatique dans chaque équipe.
Nous avons constaté des résultats très positifs et des améliorations significatives sur les affrontements en phase de laning, et nous continuerons de surveiller les performances du système.
Changements ergonomiques
- Toutes les compétences de champion qui interagissent directement avec les stats (le délai de récupération du A de Yasuo, les évolutions de Kai'Sa) évoluent désormais avec les enclumes de stats en ARAM du chaos.
- Vampirisme n'est plus proposée si vous avez l'Armure de Warmog.
- Combat rapproché n'est plus proposée si vous avez l'Ouragan de Runaan.
- Kayn ne perd plus la capacité d'accéder à la boutique après avoir choisi une forme.
- Yuumi ne perd plus la capacité d'accéder à la boutique après s'être attachée à un allié.
- Coup de pied ne remplace plus l'indicateur d'exécution d'un champion si celui-ci en possède un.
- Les petites légendes n'affichent plus d'icône sur la minicarte.
Corrections de bugs
- Correction d'un bug à cause duquel Shyvana perdait de la fureur en mourant avec Ultime cité Express.
- Correction d'un bug à cause duquel les soldats invoqués par le Z d'Azir ne voyaient pas leurs dégâts augmentés par Sbiromancie.
- Correction d'un bug à cause duquel les A et Z de Katarina déclenchaient Provocation ultime.
- Correction d'un bug à cause duquel Mel pouvait renvoyer les Cupcakes volants avec son Z et obtenir les PO générés par les cupcakes.
- Correction d'un bug à cause duquel sélectionner Lucioles avec Neeko retirait sa transformation.
- Correction d'un bug à cause duquel le E de Gangplank n'avait aucun délai de récupération après la sélection de certaines optimisations.
- Correction d'un bug à cause duquel Shaco bénéficiant de Vampirisme pouvait laisser un clone à 0 PV indéfiniment s'il lançait son R avant de mourir.
- Correction d'un bug à cause duquel Viego avec Jeu de la reine améliorait TOUS ses objets après une possession.
- Le Z de Kog'Maw s'applique désormais correctement sur le projectile généré par l'optimisation Ambidextrie.
- Correction d'un bug à cause duquel le A de Mel durait trop longtemps après avoir choisi Triche et Boîte de Pandore.
- Correction d'un bug à cause duquel Éveil ultime ne réinitialisait pas les délais de récupération des compétences de base de Rengar.
- Correction d'un bug à cause duquel Sion avec Révolution ultime pouvait réinitialiser la durée de son R en lançant à nouveau son R sous forme de zombie.
- Correction d'un bug à cause duquel le délai de récupération du Z de Fiddlesticks n'était pas correctement réinitialisé après une canalisation complète avec Maîtrise du Z.
- Correction d'un bug à cause duquel le délai de récupération du A de Samira n'était pas correctement réinitialisé après le lancement de son combo EA.
- Correction d'un bug à cause duquel la vitesse d'attaque de Véritable vitesse d'attaque ne réduisait pas le délai de récupération du A de Yasuo.
- Correction d'un bug à cause duquel Taliyah avec Compétences de soin pouvait lancer son R de façon répétée pour soigner.
- Correction d'un bug à cause duquel utiliser Tromperie d'Université des clowns avec les compétences de Rell pouvait coincer son modèle dans le sol.
- Correction d'un bug à cause duquel le délai de récupération du R de Graves n'était pas réduit avec Ruée des braves.
- Correction d'un bug à cause duquel les compétences de Kindred ne se réinitialisaient pas après avoir lancé son R avec Éveil ultime.
- Correction d'un bug à cause duquel Heimerdinger pouvait activer Coups de grâce simplement en activant son R.
- Correction d'un bug à cause duquel Tahm Kench avec Coups de grâce pouvait déclencher l'effet de la rune même si son R échouait.
- Correction d'un bug à cause duquel Renekton pouvait rester invisible après avoir utilisé son Z avec Tromperie d'Université des clowns.
- Correction d'un bug à cause duquel Udyr pouvait rester invisible après avoir utilisé son R avec Tromperie d'Université des clowns.
- Correction d'un bug à cause duquel Sniper ne réinitialisait parfois pas les délais de récupération lorsqu'un ennemi était touché par plusieurs compétences en même temps.
- Correction d'un bug à cause duquel les ennemis voyaient toujours l'icône de Cœuracier après que Viego s'était transformé en un champion possédant Cœuracier puis reprenait sa forme initiale.
- Correction d'un bug à cause duquel Courage du colosse se déclenchait lors d'un contrôle de foule auto-infligé.
- Correction d'un bug à cause duquel l'achat de plusieurs enclumes pouvait créer des problèmes.
- Correction d'un bug à cause duquel il était possible d'acheter Ouragan de Runaan après avoir sélectionné Combat rapproché.
- Correction d'un bug à cause duquel les petites légendes étaient visibles dans la base ennemie lorsque leur propriétaire était éliminé.
- Correction d'un bug à cause duquel le délai de récupération de Balayages tactiques pouvait se lancer en étant mort.
- Correction d'un bug à cause duquel Combat rapproché vous considérait toujours comme un champion de mêlée même après avoir été transformée en une autre optimisation par Boîte de Pandore.
- Correction d'un bug à cause duquel Optimisation glaciale d'Après-glacial pouvait être déclenchée plusieurs fois avant de passer en récupération.
- Correction d'un bug à cause duquel le délai de récupération réel de l'Éveil ultime était de 35 sec au lieu des 20 sec indiquées.
- Correction d'un bug à cause duquel Sorts critiques était considérée comme une optimisation de dégâts.
- Correction d'un bug à cause duquel Dévotion pouvait interrompre le déplacement avec l'utilisation des touches ZQSD.
- Correction d'un bug à cause duquel Atma n'affichait pas l'accélération de compétence octroyée.
- Correction d'un bug à cause duquel Restauration tourmentée rendait trop de PV lors de sa première sélection.
- Correction d'un bug à cause duquel l'Atomiseur Poro pouvait repousser des champions impossibles à cibler.
- Correction d'un bug à cause duquel la bulle d'aide de Boule de neige améliorée indiquait à tort que la zone autour des ennemis touchés était révélée.
- Correction d'un bug à cause duquel le ralentissement de Boule de neige améliorée ne s'appliquait pas lors d'un coup porté à un ennemi avec Boule de neige alors que Boule de neige géante était équipée.
- Correction d'un bug à cause duquel sélectionner une optimisation de Boule de neige alors que vous disposiez déjà de Boule de neige pouvait accorder deux sorts d'invocateur Boule de neige.
- Correction d'un bug à cause duquel la description de l'effet passif du Fléau de liche amélioré affichait un espacement incorrect.
- Correction d'un bug à cause duquel Reine du bal pouvait charmer les champions et sbires à proximité en cas de mort.
- Correction d'un bug à cause duquel certains effets sonores de Saut éclair ne se jouaient pas après avoir lancé Saut éclair 2.
- Gâchette infernale vérifie désormais correctement les lancements uniques.
- Correction d'un bug à cause duquel sélectionner Autodestruction en étant éliminé activait immédiatement l'optimisation.
- Correction d'un bug à cause duquel le Voile de la banshee passait en récupération et ne rendait pas de PV lors de l'interaction avec Cupcakes volants.
- Correction d'un bug à cause duquel les Cupcakes volants étaient détruits par les murs de vent.
- Correction d'un bug à cause duquel Danse effrénée n'affichait pas son nom dans la messagerie.
- Correction d'un bug à cause duquel obtenir Main du baron en étant mort provoquait un spam d'effets visuels.
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de la Main du baron n'étaient pas supprimés en cas de mort.
La naissance de DemaciaLe patch 26.7 apporte la mise à jour finale de La naissance de Demacia, ainsi que la conclusion de son histoire. Vous pouvez continuer à améliorer et à perfectionner votre royaume jusqu'au début du patch 26.9.
- HISTOIRE ET RÉCOMPENSES : Les chapitres 7 et 8 sont désormais disponibles avec 16 nouveaux objectifs. Terminez le chapitre 7 pour débloquer l'icone Pari de Lux, et le chapitre 8 pour débloquer l'emote Promotion 2026. Débloquez toutes les recherches pour obtenir la bannière Naissance de Demacia.
- NOUVELLES COLONIES : 4 nouvelles colonies ont été ajoutées. La Porte grise (cœur du pays), Brenn Tor (montagne), Grivemuraille (montagne) et Dracavallon (frontière)
- CHAMPIONS : Jarvan IV et Quinn sont désormais disponibles.
- Jarvan IV est un commandant de première ligne qui confère aux unités de mêlée des dégâts d'attaque supplémentaires.
- Quinn cible les lignes arrière ennemies. Elle envoie Valor attaquer les ennemis à distance.
- BÂTIMENTS : Toutes les villes et les générateurs de ressources (à part les fabriques de pétricite) peuvent être améliorés jusqu'au niveau 5. De plus, plusieurs nouvelles structures uniques sont disponibles dans la recherche, notamment :
- Volière des griffons : Ce bâtiment envoie des chevaliers griffons pour défendre les colonies voisines. Les améliorations apportées à ce bâtiment augmentent la fréquence des attaques des chevaliers griffons. Les volières des griffons sont très utiles pour conquérir de nouvelles colonies et se défendre contre des menaces dangereuses.
- Fortgris : La construction de Fortgris déclenche une chaîne de 5 événements uniques, chacun apportant des changements permanents à votre royaume ou à vos unités.
- RECHERCHE : 16 nouvelles recherches sont disponibles, y compris des améliorations pour Kayle et Morgana.
Mode classéLorsque des comportements perturbateurs tels que l'AFK ou le trolling sont détectés dans une partie, un remboursement complet de PL sera accordé aux joueurs affectés négativement, au lieu d'un remboursement partiel.
Corrections de bugs et changements ergonomiques
- Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores de Frappe enflammée (A) sous forme humaine et sous forme de dragon de Shyvana ne se lançaient pas avec certains skins.
- Correction d'un bug à cause duquel la Salve radieuse (A) de Mel passait en récupération après avoir utilisé Réfutation (Z) pour bloquer Étirements (A) de Zac.
- Correction d'un bug à cause duquel les dégâts de Graine à retardement (E) d'Ivern étaient comptabilisés pour l'Élan téméraire (passif) de Samira.
- Correction d'un bug à cause duquel les dégâts de Lame runique (passif) de Riven n'étaient pas réduits lorsqu'elle infligeait un coup critique grâce à des objets comme Ciel éventré ou Chasseur de monstres.
- Correction d'un bug à cause duquel les indicateurs de vision restaient affichés sur les champions pendant toute la durée de la partie.
- Correction d'un bug à cause duquel les projectiles supplémentaires de l'Ouragan de Runaan infligeaient toujours des dégâts et appliquaient les effets à l'impact même en cas d'aveuglement.
- Correction d'un bug à cause duquel utiliser Réinitialiser la partie dans l'outil d'entraînement entraînait une réduction des dégâts des tourelles supérieure à celle prévue.
- Correction d'un bug à cause duquel la compétence Bonne pioche (Z) de Twisted Fate utilisait une charge de Chasseur de monstres, alors que l'attaque ne peut pas infliger de coup critique.
- Correction d'un bug à cause duquel le tableau des scores en Partie accélérée affichait les compteurs des Larves du Néant et du Héraut de la Faille alors qu'ils ne sont pas présents dans ce mode de jeu.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Swain roi du poulet frit
- Blitzcrank bubulles
- Mordekaiser démon d'affaires prestige
- Sejuani dresseuse de chien
- Tahm Crocc
- Vex clown triste
-
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Swain roi du poulet frit
- Blitzcrank bubulles
- Mordekaiser démon d'affaires prestige
- Sejuani dresseuse de chien
- Tahm Crocc
- Vex clown triste
commentaire (0)