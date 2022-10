LoL : À quoi sert le Héraut de la Faille ?

Le Héraut de la Faille sur LoL

Œil du Héraut

Push avec le Héraut

Leest un objectif dont la mécanique est entièrement différente des autres camps de jungle de League of Legends . Son utilité s'éloigne grandement des habituels buffs conférés par les grands monstres traditionnels de la zone.Il apparaît dansaprès huit minutes de jeu. Lorsqu'il est tué, celui-ci revient une dernière fois, six minutes plus tard. Toutefois, sa présence sur la carte répond à certaines règles en termes de temporalité. Le deuxième Héraut n'apparaît que si le premier a été tué avant 13 minutes 45 secondes de jeu. S'il est tué précisément à 13:44, il apparaîtra pour mourir instantanément., ce délai passe à 19:55 si le Héraut est en combat contre des champions.Le Héraut est remplacé quelques secondes plus tard par le Baron Nashor qui prend sa place dans l'antre. C'est le seul monstre qui possède un point faible, en prenant des dégâts conséquents lorsque vous frappez dans son dos quand son œil est ouvert.La récompense pour avoirn'est pas un buff comme les autres monstres de jungle, mais un objet à ramasser sur le sol. Il s'agit de l', qui, une fois ramassé, vient se placer dans votre inventaire, dans l'emplacement dédié aux reliques. L'Œil reste sur le sol pendant 20 secondes avant de disparaître s'il n'est collecté par aucun joueur.L'objet reste pendant 240 secondes dans votre inventaire avant de s'activer automatiquement. Consommer l'item a pour effet d'invoquer le Héraut de la faille pour votre équipe sur une lane. Tout comme le Baron Nashor, porter l'objet réduit le temps de votre Rappel de moitié.Une fois invoqué, il se dirige donc vers la lane la plus proche et avance sur la première structure ennemie qui se trouve sur sa route. Si le monstre croise des sbires sur son chemin, il s'arrêtera pour les tuer avant de continuer. Une fois à portée de la tour, celui-ci prend une pause avant de charger la structure pour infliger de lourds dégâts. À l'impact, la charge produit une zone autour du bâtiment ennemi qui repousse les champions de l'équipe adverse, lesquels subissent, bien évidemment, des dégâts.Après avoir mis les dommages sur la tour, le Héraut de la Faille perd 66 % de ses PV, mais cet effet n'a pas lieu si aucun dégât n'a été infligé. Si le Héraut n'est pas mort de sa charge, il continuera d'endommager la tour avec des attaques de base jusqu'à sa destruction, après quoi il avancera jusqu'au prochain objectif pour charger à nouveau.Son utilisation est toute désignée pour obtenir rapidement des golds avec les plaques des tourelles, ou bien tout simplement les faire tomber plus vite afin de prendre le contrôle de la carte, voire finir la partie.