LoL : 7 nouveaux skins vont être ajoutés à la collection Fleur spirituelle en juillet

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 juillet 2025 à 11h50
Découvrez les nouveaux cosmétiques qui enrichiront la collection Fleur spirituelle sur LoL en juillet 2025 dans cet article.
LoL : 7 nouveaux skins vont être ajoutés à la collection Fleur spirituelle en juillet
Chaque sortie de patch de LoL amène de nouveaux cosmétiques, et la mise à jour 25.15, prévue pour mercredi 30 juillet 2025, viendra agrandir la collection Fleur spirituelle. Bien que de premiers ajouts aient été effectués en juin, Riot Games continue d'enrichir la thématique saisonnière en incluant pas moins de 7 modèles inédits, dont un légendaire.

La collection Fleur spirituelle s'agrandit, 7 nouveaux modèles dont un mythique seront bientôt disponibles

À la suite du déploiement du patch 25.14 de LoL le 16 juillet 2025, Riot Games a dévoilé sur les réseaux les cosmétiques à venir avec la mise à jour suivante.


La collection Fleur spirituelle, laissant ressentir une ambiance relaxante venue d'Asie, va être enrichie de 7 nouvelles apparences pour les champions listés ci-dessous :
  • Teemo
  • Volibear
  • Sona
  • Sett
  • Aphelios
  • Ahri, deux skins, dont un Mythique à récupérer par l'intermédiaire de la boutique mythique
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Hormis le cosmétique mythique prévu pour Ahri, tous ces skins seront affichés à un prix de 1 350 RP, ce qui correspond aux tarifs habituels pratiqués pour les apparences de qualité rare.

Comme d'habitude, les visuels en jeu de ces modèles est consultable par l'intermédiaire de la chaîne YouTube "SkinSpotlights", ou directement à partir du PBE. Chacune de ces apparences propose des couleurs pastel ainsi que des animations retravaillées, rappel compris, ce qui devrait ravir les amateurs de cette collection mystique. 

Miniature vidéo

Les nouveaux skins Fleur spirituelle seront disponibles dès le lancement du patch 25.15 de LoL, qui sera déployé le mercredi 30 juillet 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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