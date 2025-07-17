LoL : 7 nouveaux skins vont être ajoutés à la collection Fleur spirituelle en juillet

Découvrez les nouveaux cosmétiques qui enrichiront la collection Fleur spirituelle sur LoL en juillet 2025 dans cet article.
Chaque sortie de patch de LoL
amène de nouveaux cosmétiques, et la mise à jour 25.15, prévue pour mercredi 30 juillet 2025, viendra agrandir la collection Fleur spirituelle
. Bien que de premiers ajouts aient été effectués en juin, Riot Games continue d'enrichir la thématique saisonnière en incluant pas moins de 7 modèles inédits, dont un légendaire.
La collection Fleur spirituelle s'agrandit, 7 nouveaux modèles dont un mythique seront bientôt disponibles
À la suite du déploiement du patch 25.14
de LoL
le 16 juillet 2025, Riot Games a dévoilé sur les réseaux les cosmétiques à venir avec la mise à jour suivante.
La collection Fleur spirituelle
, laissant ressentir une ambiance relaxante venue d'Asie, va être enrichie de 7 nouvelles apparences
pour les champions listés ci-dessous :
- Teemo
- Volibear
- Sona
- Sett
- Aphelios
- Ahri, deux skins, dont un Mythique à récupérer par l'intermédiaire de la boutique mythique
Hormis le cosmétique mythique prévu pour Ahri
, tous ces skins seront affichés à un prix de 1 350 RP, ce qui correspond aux tarifs habituels pratiqués pour les apparences de qualité rare.
Comme d'habitude, les visuels en jeu de ces modèles est consultable par l'intermédiaire de la chaîne YouTube "SkinSpotlights", ou directement à partir du PBE. Chacune de ces apparences propose des couleurs pastel ainsi que des animations retravaillées, rappel compris, ce qui devrait ravir les amateurs de cette collection mystique.
Les nouveaux skins Fleur spirituelle
seront disponibles dès le lancement du patch 25.15 de LoL
, qui sera déployé le mercredi 30 juillet 2025.
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