LoL : MàJ 25.14, les détails de la mise jour

Retrouvez le patch notes 25.14 de LoL, déployé le mercredi 16 juillet 2025, dans cet article.
La mise à jour 25.14 de LoL
a été déployée le mercredi 16 juillet 2025, et amène surtout Yunara, la nouvelle ADC, sur la Faille de l'Invocateur. En plus de cela, une refonte de Kled a été instaurée, ainsi que d'autres ajustements sur les champions et objets, et ce également concernant le mode Arena. D'autres changements ont été apportés, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le patch notes 25.14 de LoL
ci-dessous.
Patch notes 25.14 de LoL
Yunara
Lorsque l'Œil se ferme et que le Cœur flanche, c'est au Poing de frapper.
Yunara, Foi inébranlable, arrive dans la faille le 16 juillet 2025 à 21h00 CEST !
- Présentation des compétences de Yunara ici !
- Focus sur Yunara ici !
La bataille de Koeshin et la cour de Koeshin
Bataille de Koeshin
Le patch 25.14 vous présentera non seulement notre nouveau champion Yunara, mais également un mini-jeu qui vous permettra de découvrir l'histoire du retour de Yunara à Runeterra. Bataille de Koeshin est notre mini-jeu beat'em up à défilement horizontal où vous pourrez incarner Xin Zhao et Yunara. Vous ferez équipe pour sauver le village après que le temple de Yunara a refait surface dans le monde physique aux côtés d'une horde d'azakana enragés. Vous devrez traverser 3 niveaux pour rétablir la paix dans le festival.
Bataille de Koeshin suivra l'histoire des bandes dessinées animées Pèlerinage et Sanctuaire. Xin Zhao retourne dans son pays natal afin d'essayer de comprendre pourquoi les fleurs spirituelles poussent à Demacia, et découvre que l'ensemble de Ionia est en fleur. La « floraison sauvage » n'avait pas eu lieu depuis avant l'invasion noxienne. Elle atténue tellement le voile entre le monde physique et le royaume spirituel que des éléments appartenant à l'un se retrouvent soudainement dans l'autre.
La bataille de Koeshin disposera d'un mode principal offrant tous les événements narratifs et les cinématiques, et une fois ce mode terminé, vous déverrouillerez les icones Linceul fleuri et Soyez bénis, un mode arcade et un autre mini-jeu appelé « Cour de Koeshin » qui pourrait vous sembler familier si vous avez pris part aux derniers événements de Fleur spirituelle.
Cour de Koeshin
Une fois que vous aurez terminé le mode histoire de La bataille de Koeshin, vous recevrez une nouvelle option dans le menu appelée Cour de Koeshin, le digne successeur de Liens spirituels ! Entrez dans la cour d'un temple autrefois grandiose où quatre grandes statues d'écorce et de pierre vous accueilleront, et qui pourraient vous rappeler certaines légendes que vous ne connaissez que trop bien. Vous l'aurez compris : le moment est venu de vous frotter aux esprits une fois de plus ! Et si vous vous prêtez au jeu, Zed vous invitera peut-être même à aller voir sa collection de figurines (mais faites attention à ne pas appeler ça des poupées).
Chaque rang ne nécessite qu'un seul pétale par esprit, et vous pourrez les gagner juste en jouant à League. Vous obtiendrez des pétales au travers d'un ensemble de missions dont chacune vous fournira un pétale. Vous pourrez ensuite en donner à chaque esprit pour monter en rang et passer du niveau D aux niveaux C, B, A, S et enfin S+. Pas la peine de vous précipiter, vous pourrez gagner des pétales aussitôt que la mission sera disponible à la sortie du mini-jeu. Mais vous devrez toutefois terminer le mode histoire de La bataille de Koeshin pour avoir accès à la cour et faire don de vos pétales.
Vous devrez gagner un total de 20 pétales pour récupérer toutes les récompenses. Certains bonus vous attendront en cours de route pour accélérer les choses. Le simple fait d'acheter le passe de combat vous octroiera déjà 3 pétales. Vous gagnerez aussi un bonus de 30% si vous jouez en tant que Xin Zhao ou Yunara, ou n'importe quel skin Fleur spirituelle, et vous recevrez un bonus de 100% si vous utilisez un skin Fleur spirituelle 2025. Ces bonus ne sont pas cumulables, gardez donc à l'esprit que vous ne pourrez pas aller au-delà des 100%.
Transition d'OpenGL à Metal pour macOS et changements pour DirectX
Lors du patch 25.2, nous avons entamé la transition vers Metal pour les joueurs utilisant un Mac. Nous avons cependant dû faire machine arrière et renvoyer les joueurs sur OpenGL à cause d'un problème de gameplay. Cela a également eu pour effet d'envoyer à des joueurs sur Mac un message incorrect disant que leur ordinateur ne serait plus compatible avec League à l'avenir.
Dans ce patch, nous allons redéployer Metal pour les clients sur Mac, et nous avons corrigé l'analyse des configurations requises pour qu'elle soit exacte. À partir de ce patch-ci, si vous recevez un message disant que votre configuration n'est plus compatible avec League, ce sera bel et bien le cas. Si vous avez des questions ou problèmes, veuillez consulter le Support.
Champions
Azir
Stats de base
Z - Dresse-toi !
- Dégâts: (+ 40 / 45 / 50 / 55 / 60% de la puissance) ⇒ (+ 45 / 50 / 55 / 60 / 65% de la puissance)
Braum
Stats de base
Briar
R – Vol mortel
Correction de bug
- Purge des contrôles : les contrôles sont purgés lorsque le projectile touche sa cible ⇒ Briar est purgée lorsque le projectile touche sa cible et est désormais immunisée contre les contrôles pendant l'animation de 1,25 sec qui suit l'impact du projectile.
- Correction d'un bug à cause duquel le Z - Frénésie ciblait en priorité des sbires si Briar lançait son A sur un champion ennemi qui se tenait à proximité d'un sbire allié.
Darius
A - Décimation
- Soins en fonction des PV manquants : 15 / 30 / 45% (1 / 2 / 3 cibles ou plus) ⇒ 17 / 34 / 51% (1 / 2 / 3 cibles ou plus)
Fiora
R - Défi suprême
- Soins par seconde : 40 / 60 / 70 / 80 / 100% en fonction des points faibles ⇒ toujours 100%
- Visibilité des soins : les effets du cercle de soin durent désormais la totalité des 5 secondes (aucun changement d'efficacité)
Fizz
Z - Trident marin
E - Joueur/Filou
- Délai de récupération : 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5 sec ⇒ 7 / 6 / 5 / 4 / 3 sec
- Dégâts : 80 / 130 / 180 / 230 / 280 (+ 90% de la puissance) ⇒ 80 / 130 / 180 / 230 / 280 (+ 95% de la puissance)
Kled
Compétence passive - Skaarl, le Lézard froussard
A (en selle) - Piège à ours en laisse
- Désarçonné - Dégâts des attaques de base contre les champions de Kled : 80% ⇒ 85 / 90 / 95 / 100% aux niveaux 1 / 6 / 11 / 16
- PV de Skaarl : 400-1550 (scaling linéaire) ⇒ 400-1400 (scaling basé sur la progression des stats) (Note : cette modification signifie simplement que les PV de Skaarl suivront les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux stats des autres champions.)
- Courage gagné en portant le coup de grâce à un sbire : 4 ⇒ 5
- Désarçonné - Portée d'acquisition du bonus de vitesse : 1000 ⇒ 1200
- Désarçonné - Réduction de la vitesse de déplacement : -60 ⇒ -40
- Désarçonné - Bonus de vitesse de déplacement vers les champions ennemis : 100-185 (selon le niveau) ⇒ 70-155 (selon le niveau)
- Skaarl - PV gagnés lorsque Kled remonte en selle : 45-75% ⇒ 40-70%
- Courage octroyé par les éliminations : 20 ⇒ 0
- Skaarl gagne désormais ses PV dès que Kled commence à remonter en selle lorsqu'il a gagné 100 points de Courage, et non plus lorsqu'il finit de remonter en selle.
- Kled désarçonné gagne désormais 1% de ses PV bonus en tant qu'armure et résistance magique, augmentés de 20% pour chaque ennemi proche (jusqu'à un maximum de 2% de ses PV bonus).
- La durée de la ruée lorsqu'il est désarçonné est désormais toujours de 0,75 seconde.
A (désarçonné) - Pistolet de poche
- Ratio de dégâts d'attaque bonus à l'impact de base : 65% ⇒ 60% (Note : les dégâts totaux de l'impact et de l'attraction de base sont réduits de 195% à 180% de vos dégâts d'attaque bonus.)
- Ralentissement : 40 / 45 / 50 / 55 / 60% ⇒ 30 / 35 / 40 / 45 / 50%
- Durée du ralentissement : 1,5 seconde 2,5 secondes
- Les dégâts de l'attraction sont désormais calculés lorsque celle-ci commence, et non plus lorsque la corde s'attache.
- Inspecte désormais une petite zone autour du point zéro de Kled avant de tirer.
- N'applique plus d'hémorragie lors de l'attraction.
- La durée de l'attraction est désormais toujours de 1,75 seconde.
Z - Penchant pour la violence
- Temps de chargement des munitions : 20-7,5 secondes (selon le niveau) ⇒ 18 / 16 /14 / 12 / 10 secondes (selon le niveau de la compétence)
- Dégâts par balle : 35-95 (+ 80% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 35-95 (+ 65% des dégâts d'attaque bonus)
- Inspecte désormais une petite zone autour du point zéro de Kled avant de tirer sur un champion.
- Les dégâts infligés aux champions sont désormais calculés sur la base d'une cible unique et non plus comme des dégâts de zone.
E - Joute
- Dégâts : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 (+ 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5% (+ 1% par tranche de 20 dégâts d'attaque bonus) des PV max de la cible) ⇒ 20 / 30 / 40 / 50 / 60 (+ 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5% (+ 1% par tranche de 50 dégâts d'attaque bonus) (+ 1% par tranche de 250 PV max) des PV max de la cible)
- Délai de récupération : 11 / 9,5 / 8 / 6,5 / 5 secondes ⇒ 13 / 12 / 11 / 10 / 9 secondes
- Attaquer des ennemis pendant que Penchant pour la violence est en récupération réduit désormais le délai de récupération restant. Réduction de 1,5 seconde par attaque sur des champions ennemis, réduction de 0,5 seconde par attaque sur des non-champions.
- La séquence du Z ne se déclenche plus lorsqu'il attaque des balises. Attaquer des balises a désormais le même effet qu'attaquer des plantes et maintient la vitesse d'attaque sans consommer le Z.
R - Chaaaaaaaargez !!!
- Dégâts : 35 / 60 / 85 / 110 / 135 (+ 65% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 35 / 60 / 85 / 110 / 135 (+ 55% des dégâts d'attaque bonus)
- Dispose désormais d'un indicateur dans l'ATH qui indique le temps qu'il vous reste pour relancer le E2.
- Dispose désormais d'un indicateur de portée lorsque le E2 est actif.
Corrections de bugs
- Dégâts minimum : 4 / 5 / 6% (+ 4% par tranche de 100 dégâts d'attaque bonus) des PV max de la cible ⇒ 4 / 6 / 8% (+ 3% par tranche de 100 dégâts d'attaque bonus) des PV max de la cible
- Dégâts maximum : 12 / 15 / 18% (+ 12% par tranche de 100 dégâts d'attaque bonus) des PV max de la cible ⇒ 12 / 18 / 24% (+ 9% par tranche de 100 dégâts d'attaque bonus) des PV max de la cible
- Type de dégâts : physiques ⇒ magiques
- Dispose désormais d'un signalement qui permet de signaler la portée de l'ultime.
- L'inspection par la charge du R des cibles qui entrent dans la zone du R alors qu'ils ne sont pas visibles par Kled devrait désormais être plus fiable.
- La barre de santé de Kled n'est désormais plus affectée pour le reste de la partie lorsqu'il est ramené à la vie par le Z de Renata.
- La coloration des PV de Skaarl n'est désormais plus affectée lorsque Kled est ramené à la vie par le Z de Renata.
- Kled ne détruit désormais plus les projectiles alliés proches, y compris Triomphe, lorsqu'il descend de Skaarl.
- La régénération des PV est désormais correctement calculée lorsqu'il remonte en selle plutôt que d'être parfois inexacte pendant 0,25 seconde.
- Le R ne supprime désormais plus parfois la traînée de l'Élixir de fer si vous avez un Élixir de fer actif.
- Le R de Lulu ne soigne désormais plus Kled à plusieurs reprises lorsqu'il est en selle.
- Le R dispose désormais d'une inspection supplémentaire pour assurer que les cibles qui sont à portée lors du lancement sont immédiatement ciblées.
- Les dégâts du Z4 lorsque Kled est désarçonné seront désormais correctement appliqués lorsqu'il est provoqué ou réduit au silence.
- Le E ne peut désormais plus blesser les ennemis à deux reprises si ces derniers reviennent dans la zone de déclenchement du E (comme c'était par exemple le cas lorsque des sbires étaient repoussés dans la zone à cause du E).
- Kled ne perd désormais plus une minuscule fraction de ses dégâts d'attaque lorsqu'il est désarçonné.
- Correction d'un bug à cause duquel le Courage ne devenait jaune que si Kled avait entre 50 et 59 points de Courage après en avoir gagné. Le Courage sera désormais correctement affiché en jaune une fois passée la barre des 50%.
- Correction d'un bug à cause duquel, dans certaines conditions, Kled affichait un montant de PV incorrect après être remonté en selle jusqu'à ce qu'il soit à nouveau désarçonné.
- Correction d'un bug à cause duquel l'ultime de Kled devenait possible à arrêter plus tôt lorsque Kled approchait de la destination finale de l'ultime, même s'il était encore en chemin vers une cible.
- Correction d'un bug à cause duquel le modèle de Kled réduisait les IPS du joueur qui le regardait lorsqu'il remontait en selle dans certaines conditions.
- Correction d'un bug à cause duquel les PV de Kled désarçonné pouvaient être affectés par certains dégâts appliqués au même moment que les dégâts qui l'avaient désarçonné.
Lee Sin
Stats de base
- Dégâts d'attaque de base : 69 ⇒ 66
Riven
Compétence passive - Lame runique
- Ratio de dégâts d'attaque : 30-60% (selon le niveau) ⇒ 30-50% (selon le niveau)
Sett
Stats de base
- Stat de croissance en armure : 5,2 ⇒ 4,7
Twisted Fate
A - Atouts
- Dégâts : 70 / 115 / 160 / 205 / 250 (+50% des dégâts d'attaque bonus) (+85% de la puissance) ⇒ 60 / 105 / 150 / 195 / 240 (+50% des dégâts d'attaque bonus) (+85% de la puissance)
Yasuo
Stats de base
- Stat de croissance en dégâts d'attaque 3 ⇒ 2,5
Yuumi
R - Chat-pitre final
- Soins par coup : 30 / 40 / 50 (+ 15% de la puissance) ⇒ 30 / 40 / 50 (+ 10% de la puissance)
Ziggs
A - Bombe rebondissante
E - Mines Hexplosives
- Dégâts : 85 / 135 / 185 / 235 / 285 (+ 65% de la puissance) ⇒ 80 / 130 / 180 / 230 / 280 (+ 60 / 65 / 70 / 75 / 80% de la puissance)
R - Méga bombe infernale
- Dégâts par mine : 30 / 70 / 110 / 150 / 190 (+ 30% de la puissance) ⇒ 30 / 70 / 110 / 150 / 190 (+ 25 / 30 / 35 / 40 / 45% de la puissance)
- Dégâts maximum au centre : 300 / 450 / 600 (+ 110% de la puissance) ⇒ 300 / 500 / 700 (+ 100% de la puissance) (Note : les dégâts minimum sont toujours des deux tiers des dégâts maximum.)
Zoé
A - Astro-pong
Z - Voleuse de sorts
- Dégâts : 7-50 (selon le niveau) (+ 50 / 80 / 110 / 140 / 170) (+ 60% de la puissance) ⇒ 2-50 (selon le niveau) (+ 50 / 80 / 110 / 140 / 170) (+ 60% de la puissance)
- Dégâts totaux : 75 / 105 / 135 / 165 / 195 (+ 40% de la puissance) ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 45% de la puissance)
Objets
Lame du roi déchu
La Lame du roi déchu est en train de perdre en popularité. Cependant, le cumul de PV semble être en vogue dans la Faille, donc en toute logique, la Lame devrait être parmi les favorites. Pour garantir qu'elle ne passe pas inaperçue, nous augmentons le pourcentage de PV à l'impact, puisque c'est son argument de vente principal.
Déguisement hanté
- PV actuels à l'impact : 8% (mêlée), 5% (à distance) ⇒ 9% (mêlée), 6% (à distance)
L'accumulation de Déguisements hantés va à l'encontre de ce que nous attendons généralement de notre système d'objets. En effet, les builds sont supposés avoir des avantages et des désavantages, pour laisser des ouvertures aux ennemis. Nous supprimons la possibilité d'en construire plusieurs exemplaires à la fois, puisque la quantité de PV que le Déguisement hanté octroie en début de partie rend les champions intouchables.
Tueur de krakens
- Nombre max de Déguisements hantés dans l'inventaire : 6 ⇒ 1
Le Tueur de krakens est, de manière générale, un objet trop faible. Aussi bien pour les utilisateurs de mêlée que les utilisateurs à distance. Par conséquent, nous voudrions l'améliorer en lui permettant d'octroyer plus rapidement un pic de puissance en début de partie tout en mettant en valeur ce qui le différencie de la Lame du roi déchu, à savoir sa capacité à infliger plus de dégâts aux ennemis avec peu de PV.
Danseur fantôme
- Coût : 3100 PO ⇒ 3000 PO
- Amplification des dégâts en fonction des PV manquants : 0-50% ⇒ 0-75%
Le Danseur fantôme est l'objet de vitesse d'attaque et de critique le moins acheté du jeu, nous allons donc lui accorder des buffs qui devraient le rendre plus intéressant. Comme cet objet n'offre rien de vraiment unique, nous allons lui donner davantage de vitesse d'attaque et de vitesse de déplacement bonus.
Bâton séculaire
- Vitesse d'attaque : 60% ⇒ 65%
- Vitesse de déplacement : 8% ⇒ 10%
Maintenant que le quart d'heure de gloire du Bâton séculaire est passé (et quel beau quart d'heure ce fut), il est temps de réévaluer les performances de ce petit bijou. Nous aimerions qu'il soit un objet clairement bénéfique pour les champions gourmands en mana qui ont besoin d'en accumuler autant que possible. Avec ce but en tête, nous améliorons ses stats et sa capacité à cumuler le mana, pour qu'il devienne un incontournable pour cette classe de champions en particulier.
- Mana : 400 ⇒ 500
- Mana par effet cumulé : 20 ⇒ 30
- Mana max : 600 ⇒ 800
Runes
Gardien
Le Gardien a quelques utilisateurs principaux pour l'instant, mais il est supposé être une option viable pour les enchanteurs qui veulent se concentrer sur l'aide apportée à leurs alliés. Nous augmentons donc ses avantages à mesure que vous gagnez en niveau et son ratio de puissance tout en réduisant son ratio de PV bonus, afin qu'il reste intéressant pour ses utilisateurs tanky tout en étant plus fort pour ceux qui ne veulent pas forcément acheter des PV.
Grimoire déchaîné (Châtiment)
- Bouclier : 45-120 (+ 12,5% de la puissance + 8% des PV bonus) ⇒ 45-150 (+ 15% de la puissance) (+ 5% des PV bonus)
- Seuil de dégâts minimum pour le déclenchement : 90-250 ⇒ 50-165
Nous sommes ravis que Grimoire déchaîné soit de nouveau un choix de rune principale de haut niveau pour les joueurs capables de supporter la charge mentale supplémentaire que représente le choix des meilleurs sorts en fonction des situations. Ceci étant dit, nous ne raffolons pas de l'effet qu'elle a sur les vols de monstres épiques. Choisir Châtiment n'est pas un crime, mais le fait que sa progression en dégâts dépasse souvent celle des junglers devrait en être un. Ce changement a pour but de faire que le Châtiment de Grimoire déchaîné soit plus faible que le Châtiment des junglers à n'importe quel moment de la partie.
- Dégâts de Châtiment en fonction des changements : 600/900/1200 ⇒ 600/600/900
Primes
Primes de champion
Dans ce patch, nous apportons une petite mise à jour aux primes afin d'en polir les angles. Premièrement, l'impact du farm est réduit afin que les primes dépendent davantage des éliminations, ce qui devrait correspondre un peu plus à vos attentes. Deuxièmement, le seuil de suppression des primes sera étendu à une zone 25% plus large afin de les rendre moins conséquentes quand elles sont activées ou désactivées.
- Prime obtenue grâce au farm : 1 toutes les 17,5 PO ⇒ 1 toutes les 20 PO
- Seuil de suppression des primes : 25% plus large
Arena
Champions (Arena)
Garen
Naafiri
- Z - La durée en Arena a été augmentée : 3 sec ⇒ 4 sec
- E - Le ratio de dégâts d'attaque en Arena a été augmenté : 33 / 34 / 35 / 36 / 37% ⇒ 36 / 39 / 42 / 45 / 48%
Taric
- Passive - Réduction du délai de récupération lorsque les compétences touchent leur cible : 4 secondes ⇒ 7 secondes
- Passive - Ratio de dégâts d'attaque bonus des membres de la meute : 4% ⇒ 6%
- A - Ratio de dégâts d'attaque des soins : 50% ⇒ 60%
- A - Dégâts de base du premier coup : 35 / 40 / 45 / 50 / 55 ⇒ 40 / 50 / 60 / 70 / 80
- Z - Délai de récupération réduit : 18 / 17 / 16 / 15 /14 ⇒ 16 / 15 / 14 / 13 / 12
- E - Ratio de dégâts d'attaque de la ruée : 40% des dégâts d'attaque bonus ⇒ 55% des dégâts d'attaque bonus
- E - Ratio de dégâts d'attaque de la volée de lames : 80% des dégâts d'attaque bonus ⇒ 100% des dégâts d'attaque bonus
Shyvana
- A - PV rendus en Arena rétablis aux valeurs de base : 20 ⇒ 25
- R - Durée : 1,75 secondes ⇒ 2 secondes
Urgot
- A - Délai de récupération en Arena réduit : 9 / 8,5 / 8 / 7,5 / 7 secondes ⇒ 8 / 7,5 / 7 / 6,5 / 6 secondes
- A - Ratio de dégâts d'attaque de la deuxième activation en Arena augmenté : 20 / 35 / 50 / 65 / 80% ⇒ 20 / 40 / 60 / 80 / 100%
- Z - Dégâts de base par application en Arena augmentés : 15 / 22,5 /30 / 37,5 / 45 ⇒ 20 / 30 / 40 / 50 / 60
- Z - Ratio de dégâts d'attaque par application en Arena augmentés : 15% ⇒ 20%
Aurelion Sol
- Passive - La modification des dégâts en Arena est supprimée : 70% ⇒ 100% des dégâts infligés
- Z - Dégâts de base : 12 ⇒ 17
- E - Ratio de PV du bouclier : 13,5% ⇒ 15%
Bel'Veth
- Passive - Effets cumulés octroyés par manche diminués : 40 ⇒ 30
Lux
- PV de base augmentés : 610 ⇒ 660
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 1,5 ⇒ 2,5
- Bel'Veth ne commence plus le combat avec son R activé.
- R - Durée en Arena augmentée : 25 secondes ⇒ 60 secondes
- R - Vitesse de déplacement en dehors des combats en Arena augmentée : 5-45 ⇒ 10-80
- R - Dégâts à l'impact : 6-10 ⇒ 8-14
- R - PV : 100-200 ⇒ 250-550
Ryze
- A - Délai de récupération en Arena augmenté : 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8 secondes ⇒ 11 / 10,5 / 10 / 9,5 / 9 secondes
- E - Ralentissement en Arena diminué : 40 / 45 / 50 / 55 / 60% ⇒ 35 / 40 / 45 / 50 / 55%
- R - Délai de récupération en Arena augmenté : 45 / 40 / 35 secondes ⇒ 55 / 45 / 35 secondes
- Z - Ralentissement : 50% ⇒ 40%
- Z - Durée de l'immobilisation : 1,5 seconde ⇒ 1,25 seconde
- R - Dégâts supplémentaires : 40 / 60 / 80 ⇒ 30 / 50 / 70
Optimisations
Conversion physique
Imprécateur
- Amplification des dégâts d'attaque : 10 ⇒ 15%
Véritable vitesse d'attaque
- Force adaptative par effet cumulé : 1,5 ⇒ 1,25
- Vitesse d'attaque bonus : 25% ⇒ 20%
- Limite à l'impact d'attaques par seconde : 5 ⇒ 4
Objets (Arena)
Rancune de Serylda
- Pourcentage de pénétration d'armure : 30% ⇒ 40%
Divers
- Argent - Puissance : 18-36 ⇒ 15-30
- Argent - Fragment de pouvoir (dégâts d'attaque/puissance), puissance : 15-30 ⇒ 12-24
- Or - Puissance : 60 ⇒ 50
Corrections de bugs d'Arena
- Correction d'un bug à cause duquel les enclumes à objets légendaires étaient parfois défectueuses et vous offraient le même objet en boucle.
- Chance aux dés octroiera désormais correctement des relances lorsqu'il est utilisé automatiquement.
- Les optimisations mutantes ne se transformeront plus en optimisations qui vous sont déjà proposées.
- Vous ne pouvez désormais plus utiliser vos bons de Courage pendant la cérémonie de retour de la phase d'achat, ce qui avait pour effet de remplacer les optimisations qui vous étaient proposées.
Clash de la Coupe de Bandle
La Coupe de Bandle se déroulera lors de ce patch ! Rassemblez votre équipe de 5 et préparez-vous !
Si vous avez des questions ou si vous cherchez le programme complet du Clash 2025, consultez l'article de support suivant : FAQ Clash.
- Début des inscriptions : 14 juillet à 11h00 (heure locale)
- Jours du tournoi : 19 et 20 juillet (~16h-19h heure locale, varie selon la région)
Mise à jour des répliques en anglais
Comme promis, nous allons ajouter les répliques à quelques skins légendaires et plus sortis ces derniers mois. Voici la liste des skins concernés ainsi que le patch durant lequel nous ferons la mise à jour :
Merci encore pour votre patience. Nous avons hâte de voir ce que vous en pensez !
- 25.14 : Kai'Sa légende transcendée et Kai'Sa légende immortalisée
- 25.15 : Irelia fleur spirituelle, Ashe fleur spirituelle et Xayah de l'Académie du combat
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs dont les configurations graphiques étaient basses étaient accueillis par le Soleil lorsqu'ils entraient dans le royaume spirituel (à savoir un écran gris) sur la nouvelle carte d'ARAM, Passage de Koeshin.
- Correction d'un bug à cause duquel le passif du Z de Kennen était consommé par les pièges (comme les bâtiments, les balises et les plantes).
- Correction d'un bug à cause duquel certains effets sonores à l'impact du Z de Heimerdinger Hazmat n'étaient pas joués correctement.
- Correction d'un bug à cause duquel les charges de Richesses partagées étaient visibles sur les champions après leur mort si Atlas / Boussole runique avait ses 3 effets cumulés actifs.
- Correction d'un bug à cause duquel Nidalee ne gagnait plus les bonus de Chasseur lorsqu'elle touchait sa cible avec son A ou son Z alors qu'elle était impossible à cibler.
- Correction d'un bug à cause duquel les attaques de base de Nouvelle destinée de Graves n'infligeaient pas de dégâts aux Goules de Brume de Yorick à leur portée maximale.
- Correction d'un bug à cause duquel le R de Rengar révélait des champions ennemis alors que la durée d'activité de la compétence était écoulée.
- Correction d'un bug à cause duquel le E de Viego ne se lançait pas correctement lorsqu'il possédait Lissandra.
- Correction d'un bug à cause duquel le Z de Darius infligeait des coups critiques plus souvent que prévu.
- Correction d'un bug à cause duquel le coût en mana du A de Gangplank ne s'affichait pas correctement si l'option était activée.
- Correction d'un bug à cause duquel les attaques des mites du Néant n'étaient pas correctement reflétées par les effets de la Cotte épineuse, de l'Armure roncière ou du Z de Rammus.
- Correction d'un bug à cause duquel les répliques de Mel ne se lançaient pas correctement.
- Correction d'un bug à cause duquel Samira pouvait utiliser son R pendant son E pour contourner le verrouillage du Z.
- Correction d'un bug à cause duquel l'animation d'apparition du carapateur ne se lançait pas correctement et le rendait temporairement impossible à cibler.
- Correction d'un bug à cause duquel les répliques d'Evelynn ne se lançaient pas correctement.
- Correction d'un bug à cause duquel les objets de jungler n'étaient pas retirés de l'inventaire du joueur lorsqu'ils atteignaient 0 effet cumulé.
- Correction d'un bug à cause duquel Vel'Koz ne bénéficiait pas du remboursement de mana de son A si son passif avait porté le coup de grâce à un ennemi.
- Correction d'un bug à cause duquel les tourelles pouvaient gagner et appliquer les buffs rouge et bleu, et détruire les tourelles pouvait transférer ces derniers. Bien tenté les tourelles, mais les buffs ne sont pas faits pour vous.
- Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de la portée accrue de la ruée du Z de Xin Zhao était affiché même si la compétence était bloquée par un bouclier antisort.
- Correction d'un bug à cause duquel la boule de neige était bloquée pour Aurora si elle utilisait son R au moment où la marque expirait.
- Correction d'un bug à cause duquel Briar ne pouvait temporairement plus lancer aucune compétence si elle était affectée par la stase de Destin tempéré (R) avant que la dague de Vol mortel (R) ne touche sa cible.
- Correction d'un bug à cause duquel le clone de Neeko pouvait se déplacer et danser en même temps.
- Correction d'un bug à cause duquel la hitbox du Nexus sur le Pont du boucher était plus large que prévu.
- Les portails sur le Passage de Koeshin ont été mis à jour pour qu'ils ne s'activent plus sur des champions qui sont au milieu d'une ruée ou d'un bond.
Skins et chromas à venir
Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Yunara fleur spirituelle onsen
- Hecarim héraut de la nuit
- Yuumi héraut de la nuit
- Kalista héraut de l'aube
Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Yunara fleur spirituelle onsen
- Hecarim héraut de la nuit
- Yuumi héraut de la nuit
- Kalista héraut de l'aube
commentaire (0)