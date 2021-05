League of Legends : La série Arcane se dote d'un trailer, confirmant sa sortie sur Netflix

The world of @LeagueofLegends is coming to Netflix.

Arcane drops this Fall. pic.twitter.com/7DJgqHpODM — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 3, 2021

La série Arcane, venue tout droit de l'univers de, a eu le droit à une bande-annonce publiée par le compte Twitter officiel de Netflix, confirmant que le géant et sa célèbre plateforme de vidéos auraient l'exclusivité.Bien qu'elle fut reportée une première fois à cause de la COVID-19,et trouvera son intrigue dans les régions Runeterra de Piltover et Zaun. De ce que nous savons déjà, elle suivra les origines de deux championnes de, à savoir Vi et Jinx, ces dernières ayant été confirmées dans le nouveau trailer.Dans la vidéo publiée par Netflix, nous pouvons y apercevoir nos deux championnes, telles qu'elles apparaissent actuellement dans le jeu vidéo de, ainsi que d'autres personnages tels que Caitlyn, Ezreal, Ekko ou encore Singed que les amateurs du MOBA devraient également apprécier de retrouver.Tout ceci sera donc disponible durant l'automne 2021, et d'autres informations ne devraient pas tarder à être communiquées par Netflix et Riot Games.