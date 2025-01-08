League of Legends et Fortnite accusés d'appartenir à une « société militaire chinoise »

Alors que Tencent est devenu un acteur majeur de l'industrie vidéoludique, la société possédant Riot Games et Epic Games aurait intégré une liste d'entreprises considérées comme militaires.
Tencent Games est aujourd'hui l'un des plus grands noms du jeu vidéo. Basée en Chine, cette société possède les studios à l'origine de titres aussi variés que PUBG, League of Legends
, Lost Ark, Call of Duty Mobile, Rocket League
ou encore Fortnite
. À la fois éditeur, exploitant et développeur,
le groupe n'est pourtant pas apprécié partout dans le monde. Récemment, il a d'ailleurs fait l'objet d'un constat étonnant relayé par le média Bloomberg.
Les propriétaires de League of Legends décidés à se défendre face à plusieurs accusations américaines
Dans un article publié le 6 janvier 2025
, l'entreprise ainsi que CATL (société spécialisée dans la fabrication de batteries) sont mentionnées dans une liste regroupant plusieurs sociétés considérées comme militaires par le ministère de la Défense américain.
En soi, cet ajout n'entraîne pas de répercussions sur le plan juridique. Néanmoins, être considéré comme une entreprise militaire peut avoir des répercussions sur le plan économique et sur les potentiels contrats futurs.
En effet, Tencent possède Riot Games, Epic Games ou encore FromSoftware
. Actuellement, la classification en tant qu'entreprise militaire « n'a aucun impact sur l'activité » de Tencent. Néanmoins, la firme compte bien se défendre
. En effet, les accusateurs pointeraient du doigt plusieurs groupes chinois travaillant de pair avec le gouvernement en utilisant la réussite commerciale et la recherche civile pour créer des armes plus performantes. Mais les groupes incriminés nient ces accusations. Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise chinoise est considérée comme militaire par le Gouvernement américain.
L'entreprise Xiaomi, connue notamment pour ses smartphones, a connu un traitement similaire par le passé. Cependant, suite à la pression de la marque, elle a fini par être retirée de cette liste. Les responsables de Tencent et de CATL comptent donc entreprendre les mêmes démarches en vue de quitter cette liste qui pourrait avoir de graves conséquences sur le futur de certaines licences.
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