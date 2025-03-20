Arcane : Stromae et Pomme dévoilent le clip époustouflant de « Ma Meilleure Ennemie »

La bande originale de la saison 2 d'Arcane s'offre un nouveau clip spectaculaire signé Fortiche Production, porté par les voix exceptionnelles de Stromae et Pomme.
Déjà écoutée plus de 1,3 milliard de fois à travers le monde, la bande originale d'Arcane continue de séduire grâce à des titres forts en émotion. Aujourd'hui, Riot Games et Virgin Music Group dévoilent le clip officiel de la chanson « Ma Meilleure Ennemie »
, interprétée par Stromae et Pomme, capturant parfaitement l'intensité dramatique et l'esthétique unique de la série animée produite par Fortiche Production.
Une vidéo captivante signée Fortiche Production
Réalisé par Tom Gouill, récemment primé aux Annie Awards 2025 pour « meilleure animation de personnages - TV/Médias », ce clip associe prises de vues réelles et animation. Nous y retrouvons une scène emblématique issue de l'épisode 7, mettant en scène Jinx et Ekko dans une danse symbolisant leur relation complexe. Cette séquence explore davantage le lien émotionnel entre les deux personnages principaux, Jinx et Ekko, offrant une dimension poétique et dramatique à leur rivalité.
Quand j'ai vu la scène pour la première fois, je l'ai trouvée assez poétique. J'ai compris la vision qu'avaient les réalisateurs et tous les animateurs de la série. Ils savaient clairement ce qu'ils voulaient... J'ai trouvé que la musique et le reste s'accordaient bien, surtout que c'est un moment assez crucial.
- Stromae.
Pomme, également très touchée par la réaction des fans, ajoute :
Encore aujourd'hui, c'est une chanson qui reste présente dans la vie des gens, et je trouve que ce qui s'est passé est vraiment magique... J'ai parfaitement compris la réaction et l'engouement du public, car il y avait une espèce de beauté, de romantisme et de douceur qui est assez rare dans la série. Cet épisode avait quelque chose de spécial.
Un succès international impressionnant
La sortie officielle du morceau « Ma Meilleure Ennemie » a battu tous les records de Riot Games, avec plus de 10 millions d'écoutes par jour
, atteignant le top 3 mondial sur Spotify et la première place des radios en France et en Belgique. La chanson a même été certifiée disque de platine en France, tout en atteignant pour la première fois le Billboard Hot 100 pour Stromae et Pomme, et en se classant 8e
du Billboard Global Excl. US. Face à un tel succès, Riot Games prépare une édition deluxe de la bande originale pour avril 2025
, comprenant plusieurs remixes et contenus exclusifs.
Sortie le 9 novembre 2024, la deuxième saison d'Arcane a immédiatement rencontré un succès phénoménal, se classant dans le top 10 mondial des séries anglophones dans 91 pays, restant ainsi 15 semaines dans ce prestigieux classement. Arcane a également triomphé aux Annie Awards 2025 en remportant sept prix, dominant toutes les catégories pour lesquelles la série était nominée. Christian Linke et Alex Yee, créateurs d'Arcane, peuvent se réjouir d'avoir réussi à captiver durablement les spectateurs du monde entier. L'animation, réalisée par Fortiche Production sous la direction artistique de Pascal Charrue, Arnaud Delord et Bart Maunoury, contribue fortement à ce succès international.
Arcane, une référence incontournable dans l'animation moderne
Grâce à cette nouvelle vidéo captivante et au succès de la chanson, Arcane continue d'asseoir sa réputation de série incontournable sur Netflix. Avec plus d'un milliard d'écoutes pour sa bande originale et des récompenses multiples, Riot Games et Fortiche Production prouvent une fois encore leur maîtrise artistique et leur talent à créer des univers visuellement et émotionnellement marquants. Arcane saison 2 est actuellement disponible sur Netflix
. Malheureusement, alors que certains l'espéraient, le clip ne donne pas d'indices sur une potentielle nouvelle série
. Quelques scènes inédites semblent néanmoins s'être cachées dans les trois minutes de vidéo.
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