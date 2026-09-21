Le MMO Loftia dévoile sa date de sortie et son univers solarpunk très prometteur

Lassé des futurs dystopiques ? Loftia prend le pari inverse en proposant un monde virtuel solarpunk et pacifiste. Prévu pour novembre 2026 en accès anticipé, ce simulateur de vie invite à cultiver son île céleste et sauver un univers coloré.

L'industrie du jeu vidéo nous a habitués à des visions du futur souvent sombres, post-apocalyptiques et ravagées par les conflits. Loftia prend une direction radicalement différente. Ce jeu en ligne massivement multijoueur, en développement depuis 2022 par le studio Qloud Games, se définit comme un simulateur de vie fondé sur l'éco-optimisme. Ici, pas de terres désolées ni de batailles sanglantes, mais un univers solarpunk coloré où la nature et la technologie cohabitent en parfaite harmonie. Les joueurs sont invités à s'installer sur leur propre île flottante dans les cieux, un véritable sanctuaire qu'ils pourront alimenter en énergie durable et personnaliser de bout en bout.

Une expérience communautaire et pacifiste

L'action traditionnelle laisse place à la coopération et à la réflexion. Les activités quotidiennes tournent autour de l'agriculture avec de charmantes étagères hydroponiques, du sauvetage d'animaux virtuels et de l'exploration. Les aventures proposées aux groupes s'éloignent des affrontements classiques pour se concentrer sur des énigmes environnementales et des défis de plateforme. L'aspect social est au cœur de l'expérience, avec des projets d'envergure nécessitant la participation de tous pour voir le jour.

L'objectif des créateurs est d'offrir un havre de paix virtuel. Michael Su, cofondateur et directeur du studio, résume parfaitement cette philosophie.

Nous voulions un monde en ligne relaxant dans lequel nous pourrions nous évader avec nos amis, un troisième lieu avec une communauté accueillante, des choses à faire et une maison dans laquelle nous pourrions toujours revenir.

Cependant, tout n'est pas qu'insouciance. La dernière bande-annonce dévoile qu'un événement cataclysmique menace cet équilibre, provoquant des fissures sur les îles célestes. La sauvegarde de cet univers reposera entièrement sur l'entraide et la capacité des participants à trouver des solutions communes.

Un accès anticipé riche en contenu

Le rendez-vous est officiellement fixé au 3 novembre 2026. À cette date, Loftia ouvrira les portes de son accès anticipé sur PC et Mac, avec une localisation prévue dans 14 langues dès le premier jour. L'équipe a confirmé que le titre sera proposé au tarif de 28,99 euros, avec une réduction de lancement abaissant le prix à 24,06 euros.

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Cette sortie ne représente que le début de l'aventure. Le studio souhaite bâtir l'avenir de son projet en étroite collaboration avec son public, promettant des mises à jour régulières pour introduire de nouvelles zones, des histoires inédites et des mécaniques enrichies. Les plus impatients peuvent d'ores et déjà se préinscrire sur le site officiel pour débloquer des récompenses exclusives avant même l'ouverture des serveurs, mais aussi l'ajouter à leur liste de souhaits sur Steam.