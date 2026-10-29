Loftia est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2026 à 16h08
Certains joueurs et joueuses se demandent si Loftia est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
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Loftia est-il dans le Game Pass ?

Développé ainsi qu'édité par Qloud Games, le jeu de simulation de vie et MMO Loftia est plutôt attendu par la communauté, notamment par les fans de ces deux genres. Le titre, qui doit débarquer en novembre 2026 en accès anticipé sur PC, fait l'objet de multiples interrogations. Ainsi, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent la question de la disponibilité de Loftia dans le Game Pass. Nous vous apportons des informations à ce sujet.

Loftia est-il dans le Game Pass ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu que Loftia entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. Par le passé, le studio de développement Qloud Games n'a, effectivement, pas fait d'annonce laissant entendre que le titre allait débarquer dans le fameux service de Microsoft.

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Néanmoins, il y a des chances que Loftia intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass, que ce soit durant sa phase d'accès anticipé ou bien lors de sa sortie en version 1.0. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que de nouveaux titres, AAA comme jeux indépendants, débarquent régulièrement dans le catalogue du service, et ce, tous les mois, pour être plus précis. Ainsi, il se peut que Qloud Games décide de proposer Loftia dans le Game Pass. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Loftia, qui a eu le droit à une version démo gratuite, plutôt bien accueillie, durant le dernier Steam Néo Fest, arrive le 3 novembre 2026 en accès anticipé sur PC. Selon les dernières informations partagées par les développeurs, la phase d'accès anticipé devrait durer environ 1 an.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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