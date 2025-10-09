Little Nightmares 3 : Patch Day one, les détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 octobre 2025 à 15h09
Retrouvez les détails concernant le patch Day one de Little Nightmares 3, le nouveau jeu de Supermassive Games.
Little Nightmares 3 : Patch Day one, les détails
Comme bien souvent, les nouveaux jeux se dotent d'un patch Day one, au moment de leur lancement. Le nouveau titre de Supermassive Games et de Bandai Namco, Little Nightmares 3, n'est pas une exception. De ce fait, une nouvelle et première mise à jour sera déployée sur Little Nightmares 3, dès le jour de sa sortie. Les joueurs et les joueuses sont, d'ailleurs, invités à la télécharger avant de parcourir les aventures de Low et Alone.

Comme vous pourrez le constater, ce patch apporte diverses améliorations, notamment quant aux animations et au comportement des ennemis, mais corrige aussi quelques problèmes. Sans plus tarder, voici les notes du patch Day one de Little Nightmares 3.

Patch Day one de Little Nightmares 3

  • Amélioration de la stabilité.
  • Amélioration de la synchronisation entre les joueurs en mode multijoueur.
  • Améliorations du comportement et des animations des compagnons IA.
  • Améliorations du comportement des ennemis IA.
  • Corrections de problèmes liés aux vibrations et aux manettes.
  • Corrections et améliorations graphiques et d'interface, incluant le streaming des assets et la réduction du clipping.
  • Corrections et améliorations audio (effets sonores et musiques).
  • Améliorations de la localisation et des menus.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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