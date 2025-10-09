Little Nightmares 3 : Patch Day one, les détails

Retrouvez les détails concernant le patch Day one de Little Nightmares 3, le nouveau jeu de Supermassive Games.

Patch Day one de Little Nightmares 3 Amélioration de la stabilité.

Amélioration de la synchronisation entre les joueurs en mode multijoueur.

Améliorations du comportement et des animations des compagnons IA.

Améliorations du comportement des ennemis IA.

Corrections de problèmes liés aux vibrations et aux manettes.

Corrections et améliorations graphiques et d'interface, incluant le streaming des assets et la réduction du clipping.

Corrections et améliorations audio (effets sonores et musiques).

Améliorations de la localisation et des menus.

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PC Édition Standard → 21,79 € au lieu de 40 €, soit 46 % de réduction. Édition Deluxe → 24,99 € au lieu de 60 €, soit 58 % de réduction.



Comme bien souvent, les nouveaux jeux se dotent d'un patch Day one, au moment de leur lancement. Le nouveau titre de Supermassive Games et de Bandai Namco,, n'est pas une exception. De ce fait,. Les joueurs et les joueuses sont, d'ailleurs, invités à la télécharger avant de parcourir les aventures de Low et Alone.Comme vous pourrez le constater,, notamment quant aux animations et au comportement des ennemis, mais. Sans plus tarder, voiciPour rappel,sort le 10 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :