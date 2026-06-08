Little Nightmares 3 annonce son premier DLC avec une date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 juin 2026 à 14h31
Supermassive Games et Bandai Namco ont, récemment, dévoilé le premier DLC de Little Nightmares 3 avec une date de sortie.
Little Nightmares 3 annonce son premier DLC avec une date de sortie

Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur aventure sur Little Nightmares 3 vont bientôt avoir une bonne excuse pour relancer le titre de Supermassive Games et Bandai Namco. Le studio de développement et l'éditeur ont, en effet, révélé le premier DLC de Little Nightmares 3 avec une date.

Le DLC The Backstage de Little Nightmares 3 débarque bientôt

little-nightmares-3-visuel-creature

Via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise et une nouvelle vidéo disponible sur YouTube, Supermassive Games et Bandai Namco ont indiqué que le DLC The Backstage de Little Nightmares 3 sort le 12 juin 2026, et ce, sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 1.

Miniature vidéo

Ce contenu additionnel de Little Nightmares 3, qui a bénéficié d'un premier trailer, transportera les joueurs et les joueuses dans la partie la plus sombre de Carnevale. Là-bas, ces derniers pourront rencontrer Dime, un autre enfant qui est équipé d'un chapeau ampoule et d'un accessoire très utile. Les deux personnages devront, dès lors, faire face à de nouvelles menaces afin de sauver Alone des mains de la Marionnettiste.

Le DLC est contenu dans le Pass d'extension de Little Nightmares 3

little-nightmares-3-visuel

Soulignons que le DLC The Backstage est compris dans le Pass d'extension « Secrets de la Spirale » de Little Nightmares 3. Celui-ci est vendu à 14,99 € sur les différents stores et donne accès à « deux chapitres supplémentaires », ainsi qu'à l'Ensemble de costumes du Passeur (pour les deux personnages, Low et Alone).

Chargement du sondage...

0 votant

Rendez-vous donc le 12 juin prochain pour découvrir le DLC The Backstage de Little Nightmares 3. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Little Nightmares 3 : MàJ du 28 janvier 2026, patch notes et détails
Little Nightmares 3 28 janvier 2026

Little Nightmares 3 : MàJ du 28 janvier 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour du 28 janvier 2026 de Little Nightmares 3.
Little Nightmares 3 : MàJ du 19 novembre 2025, patch notes et détails
Little Nightmares 3 19 novembre 2025

Little Nightmares 3 : MàJ du 19 novembre 2025, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes en français de la mise à jour déployée le 19 novembre 2025 sur Little Nightmares 3.
Little Nightmares 3 : MàJ du 23 octobre 2025, patch notes et détails
Little Nightmares 3 23 octobre 2025

Little Nightmares 3 : MàJ du 23 octobre 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour, déployée le 23 octobre 2025 sur plusieurs plateformes, à destination de Little Nightmares 3.

commentaire (0)