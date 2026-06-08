Little Nightmares 3 annonce son premier DLC avec une date de sortie

Supermassive Games et Bandai Namco ont, récemment, dévoilé le premier DLC de Little Nightmares 3 avec une date de sortie.

Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur aventure sur Little Nightmares 3 vont bientôt avoir une bonne excuse pour relancer le titre de Supermassive Games et Bandai Namco. Le studio de développement et l'éditeur ont, en effet, révélé le premier DLC de Little Nightmares 3 avec une date.

Le DLC The Backstage de Little Nightmares 3 débarque bientôt

Via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise et une nouvelle vidéo disponible sur YouTube, Supermassive Games et Bandai Namco ont indiqué que le DLC The Backstage de Little Nightmares 3 sort le 12 juin 2026, et ce, sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 1.

Ce contenu additionnel de Little Nightmares 3, qui a bénéficié d'un premier trailer, transportera les joueurs et les joueuses dans la partie la plus sombre de Carnevale. Là-bas, ces derniers pourront rencontrer Dime, un autre enfant qui est équipé d'un chapeau ampoule et d'un accessoire très utile. Les deux personnages devront, dès lors, faire face à de nouvelles menaces afin de sauver Alone des mains de la Marionnettiste.

Le DLC est contenu dans le Pass d'extension de Little Nightmares 3

Soulignons que le DLC The Backstage est compris dans le Pass d'extension « Secrets de la Spirale » de Little Nightmares 3. Celui-ci est vendu à 14,99 € sur les différents stores et donne accès à « deux chapitres supplémentaires », ainsi qu'à l'Ensemble de costumes du Passeur (pour les deux personnages, Low et Alone).

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Rendez-vous donc le 12 juin prochain pour découvrir le DLC The Backstage de Little Nightmares 3. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.