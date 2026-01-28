Little Nightmares 3 : MàJ du 28 janvier 2026, patch notes et détails

Little Nightmares 3 annonce son premier DLC avec une date de sortie
Supermassive Games et Bandai Namco ont, récemment, dévoilé le premier DLC de Little Nightmares 3 avec une date de sortie.
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Multijoueur et en ligne
- Multijoueur cross-gen activé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
- Amélioration de la synchronisation entre l'hôte et le client pendant les animations.
- Corrections liées à des problèmes de progression en mode coopératif.
Gameplay et progression
- Correction et amélioration du comportement et des animations de l'IA.
- Amélioration des interactions entre les joueurs et l'environnement.
- Corrections liées à des problèmes de blocage.
Ennemis et antagonistes
- Corrections liées à des problèmes de réinitialisation, de collision et d'animation des ennemis.
Audio et visuels
- Corrections liées à des problèmes d'effets sonores et de rendu.
- Amélioration de certaines animations et graphismes.
- Amélioration des transitions entre les pièces et de la cohérence du rendu des ressources sur toutes les plateformes.
Interface et expérience utilisateur
- Amélioration des textures des menus et corrections liées à des problèmes de redirection externe.
- Corrections liées à des problèmes concernant les costumes verrouillés via les liens de la page boutique.
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