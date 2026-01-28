Little Nightmares 3 : MàJ du 28 janvier 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour du 28 janvier 2026 de Little Nightmares 3.

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Patch notes de la mise à jour de janvier 2026 de Little Nightmares 3 Multijoueur et en ligne Multijoueur cross-gen activé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Amélioration de la synchronisation entre l'hôte et le client pendant les animations.

Corrections liées à des problèmes de progression en mode coopératif. Gameplay et progression Correction et amélioration du comportement et des animations de l'IA.

Amélioration des interactions entre les joueurs et l'environnement.

Corrections liées à des problèmes de blocage. Ennemis et antagonistes Corrections liées à des problèmes de réinitialisation, de collision et d'animation des ennemis. Audio et visuels Corrections liées à des problèmes d'effets sonores et de rendu.

Amélioration de certaines animations et graphismes.

Amélioration des transitions entre les pièces et de la cohérence du rendu des ressources sur toutes les plateformes. Interface et expérience utilisateur Amélioration des textures des menus et corrections liées à des problèmes de redirection externe.

Corrections liées à des problèmes concernant les costumes verrouillés via les liens de la page boutique.

En ce mercredi 28 janvier 2026,, et plus précisément les versions PS4 et Xbox One du titre,, qui se rendra disponible le 3 février prochain sur les deux consoles Nintendo Switch. Comme vous pourrez le constater, ce patch n'apporte pas de grandes nouveautés sur cet opus Little Nightmares, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.Mais, sans plus tarder,. Comme dit précédemment, celle-ci sera disponible au début du mois de février 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.