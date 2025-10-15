Test Little Nightmares III : la peur à deux, mais à quel prix

Après deux épisodes marquants signés Tarsier Studios, la saga Little Nightmares revient entre les mains de Supermassive Games, les créateurs de Until Dawn et The Quarry. Pour la première fois, le cauchemar se partage en coopération en ligne, une promesse alléchante sur le papier. Mais ce troisième opus, disponible depuis le 10 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PS4 et Xbox One, parvient-il à conserver ce mélange unique de peur, poésie et symbolisme ?

Conditions de test

Manette utilisée : Thrustmaster HEART CONTROLLER

Thrustmaster HEART CONTROLLER Console utilisée : PC / Steam

PC / Steam Temps de jeu : 6 heures (histoire fini)

Préambule

Un changement de main, mais pas d'âme











Une coopération qui divise









Une ambiance toujours magistrale

Un gameplay solide mais figé







Une narration trop cryptique

Une aventure courte mais marquante

« Little Nightmares III » est développé paret édité par. Le studio britannique, déjà, reprend ici une licence façonnée à l'origine par Tarsier Studios, avec l'ambition de préserver sa continuité visuelle et son ambiance si singulière.Ce nouvel opus. On y retrouve une narration muette, une poésie sombre et une direction artistique toujours aussi soignée.. Deux joueurs incarnent, chacun avec un rôle complémentaire, et doivent s'entraider pour progresser dans cet univers dérangeant.Afin d'éviter tout spoiler, seules des captures issues du tout début du jeu ou des visuels officiels déjà largement diffusés seront utilisées dans cet article.Nous avons choisi de tester le jeu exclusivement en multijoueur, sur la version Steam.. Pour nous, la coopération représente l'élément central de cet opus, impossible à évaluer autrement. Le jeu nous a d'ailleurs prévenus d'une « mauvaise connexion » avant la session, mais cela n'a eu aucun impact réel sur notre expérience.Nous ne pouvions pas entamer ce test sans évoquer la passation de flambeau à Supermassive Games., un changement de main peut toujours susciter l'inquiétude, en particulier lorsqu'il s'agit d'une licence aussi marquée que. Pourtant, dès les premières minutes, les doutes s'estompent.L'identité visuelle et narrative de la série est intacte. On retrouve cette ambiance oppressante si particulière, faite de silhouettes difformes, de lumières vacillantes et d'environnements à la fois sublimes et dérangeants. Supermassive a su capter l'essence même de la licence : une narration muette, transmise par les décors, les sons etLe joueur incarne Low et Alone, deux enfants pris au piège de la Spirale, un monde illusoire où les cauchemars prennent vie. Fidèle à son héritage,. Les décors parlent d'eux-mêmes, et parfois, c'est dans le silence que naît la plus grande inquiétude.La grande nouveauté de ce troisième épisode repose sur l'introduction de la coopération en ligne. Low utilise un arc, Alone une clé à molette, et leurs compétences complémentaires servent de base aux différentes énigmes. Cette asymétrie crée une vraie dynamique de gameplay, bien que l'équilibre ne soit pas toujours parfaitement respecté., ce qui crée une légère inégalité dans l'implication.Le choix de proposer uniquement de la coop en ligne, sans mode local, s'explique par la volonté des développeurs de permettre aux deux personnages de se séparer à certains moments. Cela nécessite un contrôle indépendant de l'écran pour chacun. Néanmoins, on regrette que cette contrainte technique n'ait pas été davantage exploitée pour renforcer l'impact de ces séparations. Les jeux d'Hazelight Studios, comme It Take Two, montrent qu'. Ici, l'absence de coopération locale prive le jeu d'un potentiel affectif fort, surtout dans un univers aussi immersif.Jouer en solo accentue ces limites. Lorsque l'intelligence artificielle prend le relais,. Entre lenteurs, imprécisions et décisions parfois incohérentes, l'expérience perd en fluidité et peut briser l'immersion. Supermassive mettait en avant un équilibre entre tension et entraide, mais dans la pratique, certaines séquences manquent de rythme et peinent à instaurer un vrai lien entre les deux protagonistes.Comme évoqué en préambule, il est difficile de nier que. Dès les premières secondes, que vous soyez familier de la série ou simple curieux, le jeu vous immerge sans détour dans son univers. Fidèle à ses racines, il vous laisse livré à vous-même, sans indication, et c'est précisément ce choix qui renforce son ambiance unique.Les décors sont superbes, le cel-shading est appliqué avec une minutie remarquable, et. Chaque zone possède sa propre identité visuelle. Même les plus lumineuses parviennent à faire naître un sentiment d'inquiétude, voire d'insécurité. C'est cette dualité visuelle qui fait toute la force de la direction artistique.L'univers sonore est tout aussi maîtrisé.. Il peut vous alerter d'un danger à proximité ou vous donner des indices sur la situation de votre coéquipier, même lorsque vous êtes séparés. Les craquements du sol, les respirations à peine audibles et la musique subtile participent à créer une tension constante, sans jamais en faire trop.Sur ce point, Supermassive réussit à reproduire ce malaise si particulier, ce mélange de fascination et d'effroi propre à la série. Une sensation que peu de jeux parviennent à susciter avec autant de justesse.Malheureusement,. Certaines phases, notamment les courses-poursuites ou les moments de panique, perdent en intensité à cause d'un manque de précision dans les déplacements. Il arrive de heurter son partenaire ou de mal négocier un virage crucial, ce qui transforme la tension voulue en frustration.Dans son approche, Little Nightmares III reste fidèle à ses fondamentaux. On y retrouve des énigmes environnementales, de l'infiltration et des séquences d'évasion,. Mais malgré quelques ajustements liés à la coopération, les mécaniques évoluent peu.La lourdeur des déplacements, déjà critiquée dans les précédents opus, est toujours présente., où la précision des sauts est mise à rude épreuve. Le manque de lisibilité spatiale vient parfois aggraver la situation, rendant certains passages inutilement frustrants.Il n'est pas rare de devoir recommencer à. Et avec la coopération, certains enchaînements peuvent se déclencher de manière désynchronisée, ajoutant un désordre qui casse le rythme.Un paradoxe se dessine alors. Les personnages, petits et fragiles, sont censés renforcer le sentiment de vulnérabilité, mais. Lorsqu'on peine à se repérer dans l'espace ou à analyser rapidement son environnement, il devient facile de tourner en rond, faute de feedback clair.Pour les boss, le sentiment reste globalement identique, ils s'apparentent bien plus à des patterns à retenir et presque impossible d'anticiper les mouvements ou actions. La peur naissante, omniprésente dans les premiers opus, n'est pas aussi impactante ici malgré l'ambiance et l'univers.Pour autant, l'expérience reste globalement positive. Le duo de test était composé d'un néophyte découvrant la licence avec cet opus, et d'un joueur familier des précédents épisodes., chacun à leur manière. Une preuve, une fois encore, que malgré ses faiblesses,et une proposition qui continue de parler à un large public.L'un des points forts de la licence a toujours été sa capacité à questionner le joueur en s'appuyant sur un univers symbolique fort,. Chaque opus cultivait un flou maîtrisé, laissant filtrer quelques bribes d'informations à travers des scènes marquantes et des silences pesants. Jusqu'ici, cette approche fonctionnait à merveille.Dans ce troisième épisode, cette volonté d'entretenir le mystère est poussée à l'extrême.. On avance, on observe, on devine, mais trop rarement on comprend. Le jeu encourage l'interprétation, mais oublie parfois d'ancrer suffisamment le joueur dans son récit.Certaines séquences marquent par leur mise en scène ou par l'apparition de figures cauchemardesques puissantes,. L'univers continue de fasciner, mais le lien émotionnel avec les personnages se délite. On termine l'aventure intrigué, mais sans véritable impact émotionnel.Cette impression est accentuée par une structure de jeu assez répétitive., alternant entre exploration, séquences dans des conduits, moments de recherche et confrontation avec un boss. L'ordre peut varier, mais la logique reste globalement la même, ce qui finit par entamer légèrement la surprise et l'intensité que l'on attendait.Comptez environpour boucler l'aventure. C'est court, mais l'expérience est pensée pour être intense, presque comme un cauchemar que l'on traverse d'une traite. Chaque environnement, chaque son, chaque ombre participe à une narration visuelle qui reste exemplaire. Sans surprises, la rejouabilité reste limitée, en cause la progression linéaire et les secrets peu nombreux.