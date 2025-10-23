Little Nightmares 3 : MàJ du 23 octobre 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour, déployée le 23 octobre 2025 sur plusieurs plateformes, à destination de Little Nightmares 3.

Patch notes de la mise à jour d'octobre 2025 de Little Nightmares 3 Gameplay Améliorations du comportement et des animations des compagnons IA.

Amélioration des interactions entre le joueur et l'environnement. En ligne Meilleure synchronisation entre l'hôte et le client. Graphismes Mises à jour du « post-processing » pour améliorer la luminosité et la lisibilité. UI & UX Améliorations de la localisation et des menus.

Corrections de problèmes liés aux vibrations et aux manettes.

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Supermassive Games et Bandai Namco ont prévu. Pour être plus précis, ce patch a déjà été déployé sur PC (Steam) ainsi que sur PS5. En ce jeudi 23 octobre 2025, c'est au tour des joueurs et des joueuses étant sur PS4, Xbox One, Xbox Series et PC (Windows Store) d'en profiter, tandis qu'elle arrivera le 31 octobre prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.Comme vous vous en doutez, cette mise à jour n'apporte pas de nouveautés surmais corrige l'expérience et améliore certains éléments. Mais, sans plus tarder, voici sonRappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 10 octobre 2025, est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.