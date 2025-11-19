Little Nightmares 3 : MàJ du 19 novembre 2025, patch notes et détails

Little Nightmares 3 annonce son premier DLC avec une date de sortie
Supermassive Games et Bandai Namco ont, récemment, dévoilé le premier DLC de Little Nightmares 3 avec une date de sortie.
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Performances et stabilité
- Amélioration des performances PC et de la compatibilité avec Intel XeSS 2.0.
- Correction de problèmes de stabilité sur PlayStation.
Gameplay et progression
- Amélioration du comportement et de la stabilité du compagnon IA.
- Amélioration de la fluidité du gameplay concernant la résolution des casse-tête et les interactions avec les objets.
- Résolution des bloqueurs de logique.
Ennemis et antagonistes
- Correction des problèmes de pathfinding, de collision et d'animation des ennemis lors des séquences de poursuite et de furtivité.
- Amélioration du comportement du Mini Pair, du Pair, de la main de l'Hypnotiseur et de la Directrice.
Multijoueur et jeu en ligne
- Amélioration de la synchronisation entre l'hôte et le client pendant les animations et les interactions.
- Correction des problèmes de progression et de désynchronisation en coop lors des séquences de casse-tête et de course-poursuite.
Audio et visuels
- Perfectionnement des animations, des transitions de caméra et des visuels d'écran de fin.
- Correction des problèmes de son et de rendu sur toutes les plateformes
- Amélioration des transitions entre les pièces et de la stabilité globale de l'audio et des visuels.
Succès et trophées
- Correction des conditions de déblocage des succès pour une prise en compte adéquate de la progression du joueur.
Interface et expérience utilisateur
- Améliorations concernant les menus, les polices et les langues disponibles.
- Correction de divers problèmes d'affichage et d'entrée sur toutes les plateformes
- Amélioration générale de la réactivité et de la lisibilité de l'interface.
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