Little Nightmares 3 : MàJ du 19 novembre 2025, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes en français de la mise à jour déployée le 19 novembre 2025 sur Little Nightmares 3.

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Patch notes de la mise à jour du 19 novembre 2025 de Little Nightmares 3 Performances et stabilité Amélioration des performances PC et de la compatibilité avec Intel XeSS 2.0.

Correction de problèmes de stabilité sur PlayStation. Gameplay et progression Amélioration du comportement et de la stabilité du compagnon IA.

Amélioration de la fluidité du gameplay concernant la résolution des casse-tête et les interactions avec les objets.

Résolution des bloqueurs de logique. Ennemis et antagonistes Correction des problèmes de pathfinding, de collision et d'animation des ennemis lors des séquences de poursuite et de furtivité.

Amélioration du comportement du Mini Pair, du Pair, de la main de l'Hypnotiseur et de la Directrice. Multijoueur et jeu en ligne Amélioration de la synchronisation entre l'hôte et le client pendant les animations et les interactions.

Correction des problèmes de progression et de désynchronisation en coop lors des séquences de casse-tête et de course-poursuite. Audio et visuels Perfectionnement des animations, des transitions de caméra et des visuels d'écran de fin.

Correction des problèmes de son et de rendu sur toutes les plateformes

Amélioration des transitions entre les pièces et de la stabilité globale de l'audio et des visuels. Succès et trophées Correction des conditions de déblocage des succès pour une prise en compte adéquate de la progression du joueur. Interface et expérience utilisateur Améliorations concernant les menus, les polices et les langues disponibles.

Correction de divers problèmes d'affichage et d'entrée sur toutes les plateformes

Amélioration générale de la réactivité et de la lisibilité de l'interface.

En ce mercredi 19 novembre 2025,. Celle-ci est d'ores et déjà disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC, tandis qu'elle arrivera le 27 novembre prochain sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2., notamment en ce qui concerne le multijoueur en ligne, les ennemis, l'audio ou encore les succès/trophées. Mais, sans plus tarder, voici