Certains joueurs et joueuses se demandent si Little Nightmares 3 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Little Nightmares 3 est-il dans le Game Pass ?

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PC Édition Standard → 21,79 € au lieu de 40 €, soit 46 % de réduction. Édition Deluxe → 24,99 € au lieu de 60 €, soit 58 % de réduction.



Édité par Bandai Namco et développé par Supermassive Games,arrive au cours du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Plusieurs joueurs et joueuses comptent se plonger dans les aventures de Low et Alone. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans leet souhaitent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous indiquons tout ce qu'il y a à savoir à propos deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes :Néanmoins, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. De ce fait, il se peut que Bandai Namco et Supermassive Games décident de proposer, à l'avenir. Si les équipes en charge du titre font une annonce allant dans ce sens, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.En attendant donc la possible arrivée dedans le Game Pass, et si vous désirez coûte que coûte découvrir ce nouvel opus, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur consoles PlayStation, Xbox ou bien PC. Un Pass ami sera, pour rappel, disponible dès le jour de la sortie du titre. Si vous souhaitez acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :