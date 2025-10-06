Little Nightmares 3 : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 octobre 2025 à 17h10
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Little Nightmares 3.
Little Nightmares 3 : Les configurations PC
Le tout nouvel opus de la licence Little Nightmares, soit Little Nightmares 3, arrive au mois d'octobre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu. Développé par Supermassive Games (The Dark Pictures Anthology, The Quarry) et édité par Bandai Namco, cette nouvelle entrée dans la franchise propose à la communauté d'incarner Low et Alone et possède une dimension multijoueur.

Plutôt attendu par la communauté, de nombreuses personnes se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Little Nightmares 3.

Configurations PC Little Nightmares 3

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Little Nightmares 3, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la minimale, contre 12 Go pour la recommandée. Les deux permettent de jouer en 1080p et 60 FPS, selon les informations partagées.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Little Nightmares 3 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 11  Windows 11 
Processeur Intel Core i5-6500 ou AMD Ryzen 3 1200  Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600 
Mémoire  8 Go de mémoire  12 Go de mémoire
Carte graphique  NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 2080 (8 Go) ou AMD RX 6800 
Stockage requis  NC  NC
Note supplémentaire Low - 1080p et 60 FPS  High - 1080p et 60 FPS 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Little Nightmares 3 arrive le 10 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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