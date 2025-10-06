Little Nightmares 3 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Little Nightmares 3.

Configurations PC Little Nightmares 3

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Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 11 Windows 11 Processeur Intel Core i5-6500 ou AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600 Mémoire 8 Go de mémoire 12 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 2080 (8 Go) ou AMD RX 6800 Stockage requis NC NC Note supplémentaire Low - 1080p et 60 FPS High - 1080p et 60 FPS













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Le tout nouvel opus de la licence Little Nightmares, soit, arrive au mois d'octobre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu. Développé par Supermassive Games (The Dark Pictures Anthology, The Quarry) et édité par Bandai Namco, cette nouvelle entrée dans la franchise propose à la communauté d'incarner Low et Alone et possède une dimension multijoueur.Plutôt attendu par la communauté, de nombreuses personnes se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire vive pour la minimale, contre 12 Go pour la recommandée. Les deux permettent de jouer en 1080p et 60 FPS, selon les informations partagées.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 10 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :