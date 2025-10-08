Little Nightmares 3 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Little Nightmares 3, en France, sur PC et consoles.

Heure de sortie de Little Nightmares 3 en France sur PC et consoles

Little Nightmares 3 a t-il un accès anticipé ?

PC Édition Standard → 21,79 € au lieu de 40 €, soit 46 % de réduction. Édition Deluxe → 24,99 € au lieu de 60 €, soit 58 % de réduction.



Débarquant au début du mois d'octobre 2025,, qui est développé par Supermassive Games (les opus The Dark Pictures Anthology, The Quarry) et édité par Bandai Namco, est très attendu par les fans de la franchise. D'ailleurs, si vous êtes impatients de découvrir les aventures de Low et Alone, sachez que nous vous précisons, afin que vous puissiez profiter du jeu dès que possible.Rappelons, avant tout, quedébarque le 10 octobre 2025 sur la plupart des plateformes de jeu. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissonsAinsi,. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire consoles PlayStation, Xbox mais aussi Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC (via Steam, pour être plus précis). De ce fait, et comme vous l'aurez compris, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne et pourront, dès lors, découvrir ce nouvel opus Little Nightmares au même moment.D'après les dernières informations connues,ne propose pas d'accès anticipé. Cela signifie donc que personne ne pourra le parcourir avant sa sortie officielle, programmée pour le 10 octobre 2025.Rendez-vous donc le 10 octobre 2025, dans la nuit, pour découvrir. Date à laquelle le titre de Supermassive Games et Bandai Namco, qui propose un Pass ami, se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :