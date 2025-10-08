Little Nightmares 3 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Little Nightmares 3, en France, sur PC et consoles.
Débarquant au début du mois d'octobre 2025, Little Nightmares 3
, qui est développé par Supermassive Games (les opus The Dark Pictures Anthology, The Quarry) et édité par Bandai Namco, est très attendu par les fans de la franchise. D'ailleurs, si vous êtes impatients de découvrir les aventures de Low et Alone, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Little Nightmares 3 en France sur PC et consoles
, afin que vous puissiez profiter du jeu dès que possible.
Heure de sortie de Little Nightmares 3 en France sur PC et consoles
Rappelons, avant tout, que Little Nightmares 3
débarque le 10 octobre 2025 sur la plupart des plateformes de jeu. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissons l'heure de lancement de Little Nightmares 3
.
Ainsi, l'heure de sortie de Little Nightmares 3 est fixée à 00h00 (heure française), le 10 octobre 2025
. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire consoles PlayStation, Xbox mais aussi Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC (via Steam, pour être plus précis). De ce fait, et comme vous l'aurez compris, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne et pourront, dès lors, découvrir ce nouvel opus Little Nightmares au même moment.
Little Nightmares 3 a t-il un accès anticipé ?
D'après les dernières informations connues, Little Nightmares 3
ne propose pas d'accès anticipé. Cela signifie donc que personne ne pourra le parcourir avant sa sortie officielle, programmée pour le 10 octobre 2025.
Rendez-vous donc le 10 octobre 2025, dans la nuit, pour découvrir Little Nightmares 3
. Date à laquelle le titre de Supermassive Games et Bandai Namco, qui propose un Pass ami, se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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