De nombreuses personnes se demandent si Little Nightmares 3 dispose d'une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Little Nightmares 3 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Comme vous le savez probablement déjà, au cours du mois d'octobre 2025, il sera possible de découvrir le tout nouvel opus de la franchise Little Nightmares, à savoir. Ce titre, qui est à destination de diverses plateformes de jeu, est plutôt attendu par la communauté, notamment par les fans qui ont apprécié les deux précédents softs. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses, qui comptent se plonger dans les aventures de Low et Alone, se demandentNe tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse à cette question est positive :. C'est, d'ailleurs, la toute première fois qu'un jeu Little Nightmares propose du multijoueur.Ainsi, selon les informations partagées par Supermassive Games et Bandai Namco,. Une personne incarne Low, tandis que l'autre contrôle Alone. Ces deux personnages disposent chacun d'un objet précis : un arc pour le premier, une clé à molette pour le deuxième. Il faudra, d'ailleurs, travailler main dans la main pour progresser.Par ailleurs, Bandai Namco a précisé, sur la page PlayStation Store du titre mais aussi dans une FAQ, quepropose un Pass d'amitié, qui se rendra disponible dès la sortie du jeu. Cela signifie donc qu'une seule copie est nécessaire pour jouer àà deux. Celui qui ne possède pas le titre devra télécharger le Pass ami sur le store adéquat (la même plateforme que celle utilisée par le détenteur du jeu). Une nouvelle qui devrait grandement faire plaisir à la communauté.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 10 octobre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2 et PC.