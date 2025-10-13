Little Nightmares 3 : Combien de chapitres sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de chapitres disponibles sur Little Nightmares 3, développé par Supermassive Games.

Nombre de chapitres sur Little Nightmares 3

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Nombre de chapitres sur Little Nightmares 3 → 4.

PC Édition Standard → 21,59 € au lieu de 40 €, soit 46 % de réduction. Édition Deluxe → 24,99 € au lieu de 60 €, soit 58 % de réduction.



Le nouvel opus de la licence Little Nightmares, à savoir, est sorti au début du mois d'octobre 2025, et ce, sur diverses plateformes de jeu. De nombreux joueurs et joueuses se sont lancés ou comptent se plonger dans les aventures de Low et Alone. D'ailleurs, certaines personnes de la communauté s'interrogent à propos duAvoir des informations au sujet dud'un jeu est une statistique assez intéressante. En effet, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, de ce fait, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. Ainsi, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.Dans le cas du nouvel opus Little Nightmares, sachez que. À l'intérieur de ces chapitres, les joueurs et les joueuses doivent résoudre des casse-têtes et ont la possibilité de récupérer des collectibles. Soulignons le fait que le Passe d'extension « Secrets de la Spirale » ajoutera deux chapitres supplémentaires (le premier est prévu pour avril/juin 2026, et le deuxième pour octobre/décembre 2026).Néanmoins, il est difficile d'estimer combien d'heures vous allez passer dans un chapitre avant de le boucler. Comme dit précédemment, cela va dépendre du temps que vous allouerez à la résolution des casse-têtes et à l'exploration des niveaux. Toutefois, nous vous apportons une estimation quant à la durée de vie dedans un article dédié.Pour conclure, rappelons que, qui est sorti le 10 octobre 2025, est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :