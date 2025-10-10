Durée de vie Little Nightmares 3 : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations à propos de la durée de vie de Little Nightmares 3, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer ce nouvel opus.
Disponible depuis le mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, Little Nightmares 3
, qui est développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco, est un jeu d'aventure jouable en coopération en ligne. De nombreuses personnes au sein de la communauté comptent se plonger dans les aventures de Low et Alone. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent quelle est la durée de vie de Little Nightmares 3
.
Durée de vie de Little Nightmares 3
Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Little Nightmares 3
dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Effectivement, si vous désirez tout voir et tout faire sur Little Nightmares 3
, afin potentiellement de décrocher son Platine ou 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps sur le titre de Supermassive Games qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale. De plus, cela va dépendre du temps que vous passerez à résoudre les différents casse-têtes.
Combien d'heures pour terminer Little Nightmares 3 ?
Néanmoins, grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne la durée de vie de Little Nightmares 3
, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué deux objectifs précis : finir seulement l'histoire principale ou atteindre le 100 % de Little Nightmares 3
.
- Terminer l'histoire principale → Environ 6-7 heures.
- Terminer Little Nightmares 3 à 100 % → Environ 15 heures.
De ce fait, la durée de vie de Little Nightmares 3
est plutôt courte en ligne droite, mais assez correcte pour toutes celles et ceux qui désirent obtenir son 100 % ou Platine. À titre de comparaison, rappelons qu'il fallait environ 5 heures de jeu pour terminer l'histoire principale de Little Nightmares 2.
En guise de conclusion, rappelons que Little Nightmares 3
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
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