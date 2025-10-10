Little Nightmares 3 : La liste complète des trophées et succès

Little Nightmares 3 possède de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour obtenir le Platine ou 100 %. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Little Nightmares 3

Intitulé trophée/succès Description Un jeu d'enfant Pas de panique Sans surveillance Vous avez survécu au pire. Le clou du spectacle Que le spectacle s'arrête ! Spirale sans fin Les méandres d'un esprit malade. Moral en berne Les vrais souvenirs, ce sont les amis trouvés en route. Bons baisers du Nulle-Part Pas de présent sans passé Un lien spécial Il n'existe pas de lien plus fort que celui-ci. Coffre à jouets Fini de jouer. Confiserie Une douceur pour que ta nuit soit douce. Gestes symboliques C'est le jackpot. Archivage L'armoire à pharmacie est vide. Fils desserrés Les petites choses deviennent grandes. Il y a quelqu'un ? Toujours là pour toi. Mains liées Liaison dangereuse. Clé en main Plutôt habile. Dans le mille Il faut viser haut. Coucou ! Une étincelle dans les yeux. Ville au vent Ne pas ouvrir à l'intérieur. Des noms d'oiseau Toujours une prise de bec. Peine capitale Ça va faire un choc. On Nome bien chez soi Attention, j'arrive ! Restez à l'écoute Vous prenez des notes ? Lumière ou fuite Regardez du bon côté des choses. L'affaire est dans le sac Il y a de la marge (nette). Mets dégoûtants Pourri de l'intérieur, mais délicieux à l'extérieur. Omniprésence Proche ou loin, elle nous terrifie. Sur place ou à emporter ? Livraison à votre porte (de prison). Le compas dans l'œil Victoire garantie. Expérience éclairée Un don de clairvoyance. Internés Les enfants ne vont pas bien. Coordination œil-marin À bout de bras.













PC Édition Standard → 21,59 € au lieu de 40 €, soit 46 % de réduction. Édition Deluxe → 24,99 € au lieu de 60 €, soit 58 % de réduction.



Comme la plupart des autres jeux,assez conséquente. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le Platine ou bien le 100 % du jeu de Supermassive Games doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter attentivement les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous dévoilonsAfin de débloquer le 100 % ou bien le Platine de, qui est baptisé « Maîtrise de la Spirale », les joueurs et les joueuses doivent obligatoirement terminer l'histoire principale, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voiciPour rappel,, qui est sorti le 10 octobre 2025, est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :