Little Nightmares 3 : La liste complète des trophées et succès

Little Nightmares 3 annonce son premier DLC avec une date de sortie
Supermassive Games et Bandai Namco ont, récemment, dévoilé le premier DLC de Little Nightmares 3 avec une date de sortie.
|Intitulé trophée/succès
|Description
|Un jeu d'enfant
|Pas de panique
|Sans surveillance
|Vous avez survécu au pire.
|Le clou du spectacle
|Que le spectacle s'arrête !
|Spirale sans fin
|Les méandres d'un esprit malade.
|Moral en berne
|Les vrais souvenirs, ce sont les amis trouvés en route.
|Bons baisers du Nulle-Part
|Pas de présent sans passé
|Un lien spécial
|Il n'existe pas de lien plus fort que celui-ci.
|Coffre à jouets
|Fini de jouer.
|Confiserie
|Une douceur pour que ta nuit soit douce.
|Gestes symboliques
|C'est le jackpot.
|Archivage
|L'armoire à pharmacie est vide.
|Fils desserrés
|Les petites choses deviennent grandes.
|Il y a quelqu'un ?
|Toujours là pour toi.
|Mains liées
|Liaison dangereuse.
|Clé en main
|Plutôt habile.
|Dans le mille
|Il faut viser haut.
|Coucou !
|Une étincelle dans les yeux.
|Ville au vent
|Ne pas ouvrir à l'intérieur.
|Des noms d'oiseau
|Toujours une prise de bec.
|Peine capitale
|Ça va faire un choc.
|On Nome bien chez soi
|Attention, j'arrive !
|Restez à l'écoute
|Vous prenez des notes ?
|Lumière ou fuite
|Regardez du bon côté des choses.
|L'affaire est dans le sac
|Il y a de la marge (nette).
|Mets dégoûtants
|Pourri de l'intérieur, mais délicieux à l'extérieur.
|Omniprésence
|Proche ou loin, elle nous terrifie.
|Sur place ou à emporter ?
|Livraison à votre porte (de prison).
|Le compas dans l'œil
|Victoire garantie.
|Expérience éclairée
|Un don de clairvoyance.
|Internés
|Les enfants ne vont pas bien.
|Coordination œil-marin
|À bout de bras.
commentaire (0)