Little Nightmares 3 : La liste complète des trophées et succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 octobre 2025 à 10h31
Little Nightmares 3 possède de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour obtenir le Platine ou 100 %. Nous vous partageons la liste complète.
Little Nightmares 3 : La liste complète des trophées et succès
Comme la plupart des autres jeux, Little Nightmares 3 dispose d'une liste de trophées assez conséquente. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le Platine ou bien le 100 % du jeu de Supermassive Games doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter attentivement les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de Little Nightmares 3.

Liste des trophées et succès de Little Nightmares 3

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Afin de débloquer le 100 % ou bien le Platine de Little Nightmares 3, qui est baptisé « Maîtrise de la Spirale », les joueurs et les joueuses doivent obligatoirement terminer l'histoire principale, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voici la liste complète des trophées et succès de Little Nightmares 3 :

Intitulé trophée/succès Description
Un jeu d'enfant Pas de panique
Sans surveillance Vous avez survécu au pire.
Le clou du spectacle Que le spectacle s'arrête !
Spirale sans fin Les méandres d'un esprit malade.
Moral en berne Les vrais souvenirs, ce sont les amis trouvés en route.
Bons baisers du Nulle-Part Pas de présent sans passé
Un lien spécial Il n'existe pas de lien plus fort que celui-ci.
Coffre à jouets Fini de jouer.
Confiserie Une douceur pour que ta nuit soit douce.
Gestes symboliques C'est le jackpot.
Archivage L'armoire à pharmacie est vide.
Fils desserrés Les petites choses deviennent grandes.
Il y a quelqu'un ? Toujours là pour toi.
Mains liées Liaison dangereuse.
Clé en main Plutôt habile.
Dans le mille Il faut viser haut.
Coucou ! Une étincelle dans les yeux.
Ville au vent Ne pas ouvrir à l'intérieur.
Des noms d'oiseau Toujours une prise de bec.
Peine capitale Ça va faire un choc.
On Nome bien chez soi Attention, j'arrive ! 
Restez à l'écoute  Vous prenez des notes ?
Lumière ou fuite Regardez du bon côté des choses.
L'affaire est dans le sac Il y a de la marge (nette).
Mets dégoûtants Pourri de l'intérieur, mais délicieux à l'extérieur.
Omniprésence Proche ou loin, elle nous terrifie.
Sur place ou à emporter ? Livraison à votre porte (de prison).
Le compas dans l'œil Victoire garantie.
Expérience éclairée Un don de clairvoyance.
Internés Les enfants ne vont pas bien.
Coordination œil-marin À bout de bras.

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Pour rappel, Little Nightmares 3, qui est sorti le 10 octobre 2025, est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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