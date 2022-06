Dontnod Entertainement change de nom et tease plusieurs jeux

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Vampyr, Life is Strange, Twin Mirror, Tell me Why doivent, probablement, vous dire quelque chose, surtout si vous aimez les titres narratifs. Ces jeux, sortis ces dernières années, ont un point commun : il s'agit de licences développées par Dontnod Entertainment. D'ailleurs, le studio de développement français a récemment fait parler de lui.Dernièrement, Dontnod Entertainment a fait une annonce : le studio a décidé de changer de nom. Mais ne vous attendez pas à un changement radical, pour autant. En effet,et le studio a dévoilé son logo.Profitant de cette annonce, les développeurs ont également, via une courte vidéo,. À chaque fois, nous pouvons voir le logo DON'T NOD sur un fond différent (sept, au total) : une cassette VHS, une ambiance enneigée, etc.À l'heure actuelle, DON'T NOD n'a pas donné plus de précisions quant à leurs projets vidéoludiques en cours. Or, nous connaissons déjà l'un d'entre eux : Gerda: A Flame in Winter, un RPG qui doit sortir au début du mois de septembre de cette année.Pour le reste, il faudra attendre de nouvelles communications officielles de leur part, ou les conférences du mois de juin, pour en savoir plus. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples informations sont disponibles, à ce sujet.