Life is Strange: Reunion : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez toutes les informations importantes à savoir à propos de Life is Strange: Reunion, le nouvel opus Life is Strange avec Max Caulfield et Chloe Price.

Date de sortie de Life is Strange: Reunion

Quel format pour Life is Strange: Reunion ?

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Life is Strange: Reunion ?

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Quelle est l'histoire de Life is Strange: Reunion ?

Chloe Price était la personne la plus chère aux yeux de Max Caulfield... l'avoir perdue est son plus grand regret.



Mais voici que Chloe arrive à l'université Caledon. Hantée par des visions et d'impossibles souvenirs, Chloe est venue chercher de l'aide auprès de Max.



Mais celle-ci a sa propre crise à gérer : dans trois jours, un terrible incendié détruira le campus.



Le pouvoir de Max lui a fait gagner du temps, mais elle ne pourra pas empêcher la catastrophe à elle seule.



L'incendie va contraindre Max et Chloe à faire des choix déchirants. Pourront-elles se créer un avenir ensemble... avant que tout ne soit réduit en cendres ?

Life is Strange: Reunion sera la conclusion de la saga de Max et Chloe

Quelle est la durée de vie de Life is Strange: Reunion ?

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Quel est le casting de Life is Strange: Reunion ?

















Quel est le gameplay de Life is Strange: Reunion ?

Afin de vous préparer au mieux à la sortie du tout nouveau jeu Life is Strange, voici, notamment en ce qui concerne son gameplay, son histoire, sa date de sortie, mais aussi les plateformes concernées.C'est lors d'un livestream dédié que Deck Nine Games et Square Enix ont levé le voile sur le nouveau jeu Life is Strange, soit. En plus d'avoir dévoilé un premier trailer, apportant des informations sur l'histoire de ce nouvel opus, Deck Nine Games a révéléContrairement aux précédents volets de la franchise,, selon les dernières informations connues. Ainsi, à la fin du mois de mars 2026,(sans interruption et attente, donc).Une grande majorité des joueurs et des joueuses pourront parcourir les nouvelles aventures de Max Caulfield et Chloe Price puisque. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Deck Nine Games et Square Enix n'ont pas parlé de potentielles versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.. Cependant, la protagoniste retrouve l'université en flammes, et l'incendie a tué tous les élèves et autres professeurs.(personnage présent dans Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm). Cependant, cette dernière est hantée par des cauchemars « d'un passé qu'elle n'a jamais vécu » et a, donc, elle aussi besoin de l'aide de Max. Sur Steam, la description deest la suivante :Comme précisé par les développeurs de chez Deck Nine Games,. Ces deux protagonistes, qui ont marqué les débuts de la franchise, pourraient donc ne pas revenir, par la suite.D'après les informations partagées par les développeurs,. De ce fait, nous pouvons nous attendre à, voire plus pour toutes celles et ceux qui voudront empocher le 100 % ou Platine. De plus, et comme vous le savez probablement déjà, il y a une certaine rejouabilité, d'autant plus quepropose plusieurs fins.. Sans oublier,(ce fut déjà le cas dans la préquelle Life is Strange: Before the Storm).Nous devrions également retrouver certains doubleurs/doubleuses de Life is Strange: Double Exposure, notamment pour Safi, Moses, Vinh et d'autres personnages, qui font une apparition dans le premier trailer de l'opus. Dès que Deck Nine Games aura dévoilé de plus amples informations à ce sujet, nous vous tiendrons informés.. Aux commandes de Max, nous aurons la possibilité de rembobiner le temps, afin de changer nos décisions ou encore « le cours des conversations ». Ce pouvoir nous permettra également de résoudre diverses énigmes.: « Dans la peau de l'insolente Chloe, vous devrez faire appel à votre ruse, votre esprit et vos répliques acérées pour démêler les secrets de ses visions ainsi que ses doubles souvenirs ».qui auront des conséquences plus ou moins marquées sur le reste de l'aventure : « Personne n'est à l'abri de l'incendie : identifiez les coupables avant que vos amis de Caledon périssent dans les flammes. Qui survivre ? Ça dépendra de vous ! ».Rendez-vous donc le 26 mars 2026 pour découvrir. Date à laquelle le titre de Deck Nine Games se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.