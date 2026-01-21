Life is Strange: Reunion : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez toutes les informations importantes à savoir à propos de Life is Strange: Reunion, le nouvel opus Life is Strange avec Max Caulfield et Chloe Price.
Afin de vous préparer au mieux à la sortie du tout nouveau jeu Life is Strange, voici un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Life is Strange: Reunion
, notamment en ce qui concerne son gameplay, son histoire, sa date de sortie, mais aussi les plateformes concernées.
Date de sortie de Life is Strange: Reunion
C'est lors d'un livestream dédié que Deck Nine Games et Square Enix ont levé le voile sur le nouveau jeu Life is Strange, soit Life is Strange: Reunion
. En plus d'avoir dévoilé un premier trailer, apportant des informations sur l'histoire de ce nouvel opus, Deck Nine Games a révélé la date de sortie de Life is Strange: Reunion : le rendez-vous est fixé au 26 mars 2026
.
Quel format pour Life is Strange: Reunion ?
Contrairement aux précédents volets de la franchise, Life is Strange: Reunion n'adoptera pas le format épisodique
, selon les dernières informations connues. Ainsi, à la fin du mois de mars 2026, les joueurs et les joueuses pourront découvrir Life is Strange: Reunion d'un seul coup
(sans interruption et attente, donc).
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Life is Strange: Reunion ?
Une grande majorité des joueurs et des joueuses pourront parcourir les nouvelles aventures de Max Caulfield et Chloe Price puisque Life is Strange: Reunion sort, à la date indiquée précédemment, sur PS5, Xbox Series et PC
. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Deck Nine Games et Square Enix n'ont pas parlé de potentielles versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Quelle est l'histoire de Life is Strange: Reunion ?
Life is Strange: Reunion invitera, de nouveau, la communauté à se rendre dans l'université de Caledon, où Max officie en tant que professeure de photographie
. Cependant, la protagoniste retrouve l'université en flammes, et l'incendie a tué tous les élèves et autres professeurs. C'est, ainsi, grâce à son pouvoir de rembobinage que Max parvient à éviter le drame et à gagner du temps afin de savoir ce qui a déclenché cet incendie imminent
. Heureusement, pour y parvenir, elle peut compter sur l'aide de son acolyte de toujours, Chloé Price
(personnage présent dans Life is Strange et Life is Strange: Before the Storm). Cependant, cette dernière est hantée par des cauchemars « d'un passé qu'elle n'a jamais vécu
» et a, donc, elle aussi besoin de l'aide de Max. Sur Steam, la description de Life is Strange: Reunion
est la suivante :
Chloe Price était la personne la plus chère aux yeux de Max Caulfield... l'avoir perdue est son plus grand regret.
Mais voici que Chloe arrive à l'université Caledon. Hantée par des visions et d'impossibles souvenirs, Chloe est venue chercher de l'aide auprès de Max.
Mais celle-ci a sa propre crise à gérer : dans trois jours, un terrible incendié détruira le campus.
Le pouvoir de Max lui a fait gagner du temps, mais elle ne pourra pas empêcher la catastrophe à elle seule.
L'incendie va contraindre Max et Chloe à faire des choix déchirants. Pourront-elles se créer un avenir ensemble... avant que tout ne soit réduit en cendres ?
Life is Strange: Reunion sera la conclusion de la saga de Max et Chloe
Comme précisé par les développeurs de chez Deck Nine Games, Life is Strange: Reunion mettra un point final à l'arc narratif autour de Max Caulfield et Chloe Price
. Ces deux protagonistes, qui ont marqué les débuts de la franchise, pourraient donc ne pas revenir, par la suite.
Quelle est la durée de vie de Life is Strange: Reunion ?
D'après les informations partagées par les développeurs, Life is Strange: Reunion est assez similaire au précédent opus en termes de durée de vie
. De ce fait, nous pouvons nous attendre à une bonne dizaine d'heures de jeu
, voire plus pour toutes celles et ceux qui voudront empocher le 100 % ou Platine. De plus, et comme vous le savez probablement déjà, il y a une certaine rejouabilité, d'autant plus que Life is Strange: Reunion
propose plusieurs fins.
Quel est le casting de Life is Strange: Reunion ?
Life is Strange: Reunion marquera, bien évidemment, le retour de la doubleuse Hannah Telle, qui prête sa voix à Max Caulfield
. Sans oublier, Rhianna DeVries, qui sera, une nouvelle fois, la voix de Chloe Price
(ce fut déjà le cas dans la préquelle Life is Strange: Before the Storm).
Nous devrions également retrouver certains doubleurs/doubleuses de Life is Strange: Double Exposure, notamment pour Safi, Moses, Vinh et d'autres personnages, qui font une apparition dans le premier trailer de l'opus Life is Strange: Reunion
. Dès que Deck Nine Games aura dévoilé de plus amples informations à ce sujet, nous vous tiendrons informés.
Quel est le gameplay de Life is Strange: Reunion ?
En ce qui concerne le gameplay de Life is Strange: Reunion, Deck Nine Games a annoncé que les joueurs et les joueuses devront incarner Max mais aussi Chloé
. Aux commandes de Max, nous aurons la possibilité de rembobiner le temps, afin de changer nos décisions ou encore « le cours des conversations
». Ce pouvoir nous permettra également de résoudre diverses énigmes. Pour ce qui est de Chloe, la communauté devra faire preuve de ruse et d'esprit pour s'en sortir
: « Dans la peau de l'insolente Chloe, vous devrez faire appel à votre ruse, votre esprit et vos répliques acérées pour démêler les secrets de ses visions ainsi que ses doubles souvenirs
».Évidemment, Life is Strange: Reunion proposera son lot de choix difficiles,
qui auront des conséquences plus ou moins marquées sur le reste de l'aventure : « Personne n'est à l'abri de l'incendie : identifiez les coupables avant que vos amis de Caledon périssent dans les flammes. Qui survivre ? Ça dépendra de vous !
».
Rendez-vous donc le 26 mars 2026 pour découvrir Life is Strange: Reunion
. Date à laquelle le titre de Deck Nine Games se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
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