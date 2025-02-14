Les Sims: Le Film sera-t-il fidèle à l'univers et au lore des jeux ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 février 2025 à 16h35
Projet très attendu par la communauté, le film des Sims est encore très confidentiel. Cependant, la présidente de la division Divertissement et Technologie d'EA a tenu à rassurer les joueurs.
Les Sims: Le Film sera-t-il fidèle à l'univers et au lore des jeux ?
Les célébrations liées au 25e anniversaire des Sims ont été nombreuses, avec plusieurs belles surprises pour Les Sims 4 et la réédition des deux premiers jeux de la saga. Cependant, les fidèles de la franchise ont les yeux rivés sur l'adaptation cinématographique depuis l'annonce du projet. Assez discrète depuis cette annonce, l'adaptation interroge tant par son histoire que par sa fidélité au lore créé par EA. Cependant, quelques éléments de réponse ont récemment été partagés.

Le scénario du film Les Sims écrit en collaboration avec l'équipe de développement des jeux

Actuellement, ni le casting ni les noms de l'équipe de production ne sont connus. Seules Kate Herron et Briony Redman ont été confirmées à la production/réalisation, ce qui semble indiquer que le surnaturel sera bien présent dans l'intrigue du film. Néanmoins, de nombreux joueurs et joueuses veulent en savoir davantage sur le scénario de cette adaptation des Sims. S'attardera-t-elle sur les premiers opus ou sera-t-elle davantage axée sur les histoires racontées dans Les Sims 4 ? 

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De nombreuses questions sont encore en suspens à l'heure où ces lignes sont écrites. Mais EA et Amazon MGM ont également confirmé que l'adaptation serait réalisée en étroite collaboration avec l'équipe des Sims. Dans le même temps, Laura Miele (présidente de la division Divertissement et Technologie d'EA) a déclaré lors d'une interview que l'histoire du film « célèbre une partie du lore et de l'histoire des Sims que les fans reconnaîtront ».

Cependant, elle n'a donné aucune autre précision. En attendant de nouvelles informations, la communauté peut donc imaginer les théories les plus folles et quels personnages pourraient apparaitre dans cette adaptation. Affaire à suivre…
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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