Les Sims 4 s'offre une nouvelle mise à jour gratuite avec de belles nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 août 2026 à 14h39
EA et Maxis ont, récemment, déployé une nouvelle mise à jour sur Les Sims 4, qui apporte diverses nouveautés pour Créer un Sim.
Les Sims 4 s'offre une nouvelle mise à jour gratuite avec de belles nouveautés

Alors que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience l'arrivée imminente de deux nouveaux kits, Les Sims 4 accueille une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite, qui ajoute de nouvelles coiffures et tenues, afin de ravir la communauté et d'étoffer Créer un Sim.

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De nouvelles coiffures et tenues sont arrivées sur Les Sims 4

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Il y a peu de temps, Les Sims 4 s'est doté d'une toute nouvelle mise à jour gratuite, qui vient agrémenter les possibilités de Créer un Sim. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent, désormais, opter pour la coiffure afro Cosmic Coils, qui est inspirée par l'art de la sculpture capillaire naturelle et en lien avec l'engagement continu de Maxis en faveur de l'inclusivité.

Ce nouveau patch apporte, qui plus est, six nouveaux objets Créer un Sim, c'est-à-dire « une robe polyvalente, des hauts, des jeans, des cardigans, des chemises et des pantalons ». D'ailleurs, les développeurs ont implanté 5 looks prédéfinis, portés par des Sims de départ, qui utilisent ces différents vêtements afin de donner des idées à la communauté. Ces Sims sont, en outre, dans la Galerie et peuvent être transposés dans le monde des joueurs. Dans le patch notes, nous pouvons lire les mots suivants :

Ce nouveau contenu pour le jeu de base améliore la diversité des corps représentés dans Créer un Sim et ajoute un ensemble d'éléments conçus pour mettre en valeur les Sims de toutes les morphologies.

Évidemment, le studio de développement en charge en a profité pour corriger certains problèmes rencontrés par la communauté sur Les Sims 4. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu de simulation de vie est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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