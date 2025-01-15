Les Sims 4 dévoile un aperçu des festivités prévues pour le 25ème anniversaire de la licence

EA et Maxis ont révélé, il y a très peu de temps, le contenu prévu sur Les Sims 4 pour fêter le 25ème anniversaire de la franchise.

Les nouveautés prévues pour les 25 ans de la licence Les Sims sur Les Sims 4

Célébrez les 25 ans de la franchise Les Sims ! 🎂

Notez les dates et restez à l'écoute pour profitez des célébrations Les Sims durant les prochaines semaines ! 🎉 #TheSims25https://t.co/3ofQQLClAn pic.twitter.com/HQb02qipLC — Les Sims (@LesSims) January 14, 2025

Comme vous le savez probablement déjà, la licence Les Sims va célébrer ses 25 ans d'existence le 4 février prochain. Pour l'occasion,Dans un article disponible sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise Les Sims,Ainsi, pour commencer, remarquons que les joueurs et les joueuses pourront suivre un livestream en direct, le 4 février 2025, durant lequel « vos Simmers préférés et des invités spéciaux » discuteront de « l'impact des Sims au cours des 25 dernières années ». Ce stream sera retransmis sur YouTube et Twitch.À cette date,. D'après les informations partagées, ce patch introduira plus de 70 nouveaux objets, de nouvelles options Créer un Sim (dont deux nouvelles coiffures et une coiffure pour les enfants), mais aussi de nouveaux vêtements, accessoires et articles « Build Buy »., qui inclut des objets inspirés des années 2000.En outre,: « The Secret Sanctuary Kit », « Casanova Cave Kit » et « Comfy Gamer Kit ». Deux kits de créateurs ont aussi été annoncés pour ce mois-ci. Pour le 27 janvier, et ce, jusqu'au 31, les développeurs ont indiqué « Nostlagia Now », mais cet intitulé reste encore très énigmatique, à l'heure actuelle. Nul doute que nous en saurons plus dans les prochains jours.Pour conclure, rappelons queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Le titre est free-to-play, soit gratuit.