Les Sims 4 dévoile un aperçu des festivités prévues pour le 25ème anniversaire de la licence

EA et Maxis ont révélé, il y a très peu de temps, le contenu prévu sur Les Sims 4 pour fêter le 25ème anniversaire de la franchise.
Comme vous le savez probablement déjà, la licence Les Sims va célébrer ses 25 ans d'existence le 4 février prochain. Pour l'occasion, EA et Maxis ont prévu quelques festivités, que les joueurs et les joueuses pourront découvrir sur Les Sims 4
.
Les nouveautés prévues pour les 25 ans de la licence Les Sims sur Les Sims 4
Dans un article disponible sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise Les Sims, EA et Maxis ont, effectivement, dévoilé de plus amples informations concernant les nouveautés à venir sur Les Sims 4, qui sont en lien avec l'anniversaire des Sims
.
Ainsi, pour commencer, remarquons que les joueurs et les joueuses pourront suivre un livestream en direct, le 4 février 2025, durant lequel « vos Simmers préférés et des invités spéciaux
» discuteront de « l'impact des Sims au cours des 25 dernières années
». Ce stream sera retransmis sur YouTube et Twitch.
À cette date, Les Sims 4 accueillera une nouvelle mise à jour gratuite plutôt importante en termes de contenu
. D'après les informations partagées, ce patch introduira plus de 70 nouveaux objets, de nouvelles options Créer un Sim (dont deux nouvelles coiffures et une coiffure pour les enfants), mais aussi de nouveaux vêtements, accessoires et articles « Build Buy ». Le 4 février 2025 marquera également le lancement de l'événement « Blast From The Past » sur Les Sims 4
, qui inclut des objets inspirés des années 2000.
En outre, dès le 16 janvier prochain, les joueurs et les joueuses évoluant sur Les Sims 4 pourront se procurer trois nouveaux kits spéciaux
: « The Secret Sanctuary Kit », « Casanova Cave Kit » et « Comfy Gamer Kit ». Deux kits de créateurs ont aussi été annoncés pour ce mois-ci. Pour le 27 janvier, et ce, jusqu'au 31, les développeurs ont indiqué « Nostlagia Now », mais cet intitulé reste encore très énigmatique, à l'heure actuelle. Nul doute que nous en saurons plus dans les prochains jours.
Pour conclure, rappelons que Les Sims 4
est disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
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