Les Sims 4 : Deux nouveaux kits annoncés, avec une date de sortie très proche

Les Sims 4 va, très bientôt, se doter de deux nouveaux kits, comprenant une belle variété de nouvelles tenues.

Les joueurs et les joueuses évoluant sur Les Sims 4 peuvent régulièrement profiter de nouveaux contenus. D'ailleurs, en cette fin du mois d'août 2026, EA et Maxis ont prévu deux nouveaux kits, qui arrivent très vite sur Les Sims 4.

Deux nouveaux kits en approche sur Les Sims 4

Comme annoncé par Maxis et EA, Les Sims 4 s'offrira deux nouveaux kits, le 27 août prochain. Il s'agit, pour être plus précis, du kit Collection capsule Mean Girls et du kit Collection capsule Clueless, qui viendront alimenter Créer un Sim. Ces deux nouveaux contenus additionnels permettront aux joueurs et aux joueuses d'habiller leurs Sims avec de nouvelles tenues spécifiques et inspirées de différentes époques.

Ainsi, le kit Collection capsule Mean Girls des Sims 4 contient des vêtements tout droit sortis des années 2000, tels que des mini-jupes, des vestes de l'équipe des Mathlètes ou un ensemble de jogging en velours. De plus, les développeurs y ont ajouté des « échantillons de couleur époustouflants », qui offriront la possibilité d'adopter une multitude de looks. Le kit Collection capsule Clueless des Sims 4 nous plonge, quant à lui, dans les années 90 avec des tenues diverses, comme des hauts superposés, des jupes à boutons, des vêtements de sport ou encore des salopettes.

Si EA n'a pas encore spécifié le tarif de ces deux nouveaux kits des Sims 4, il y a de grandes chances que Collection Capsule Mean Firls et Collection capsule Clueless soient proposés à 4,99 € chacun, selon le prix des autres contenus additionnels du même genre.

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Rendez-vous donc le 27 août 2026 pour découvrir les kits Collection capsule Mean Girls et Collection capsule Clueless des Sims 4. Rappelons, en guise de conclusion, que le célèbre jeu de simulation de vie de Maxis est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (EA App, Epic Games Store, Steam).