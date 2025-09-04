Les Sims 4 vont vous emmener à l'aventure avec leur nouveau pack d'extension

Alors que la rentrée vient à peine d'arriver, Les Sims 4 propose aux joueurs de reprendre un grand bol d'air frais, d'exploration et de découverte avec À l'aventure, un pack d'extension disponible très prochainement.
Régulièrement, EA propose de nouvelles extensions pour combler les joueurs des Sims 4
et offrir toujours plus de possibilités à leurs personnages aux cristaux verts. Du côté des loisirs, vos héros ont une multitude d'options à leur disposition. Ils peuvent se reposer à la campagne, faire de l'équitation, dévaler les pistes en snowboard ou faire des châteaux de sable sur la plage de Sunali.
Très prochainement, la liste d'activités en extérieur va s'allonger avec À l'aventure
. Officialisé le 4 septembre 2025, ce nouveau pack d'extension pour la simulation de vie va réveiller votre âme d'enfant avec de nouvelles activités inédites.
Des jeux, des souvenirs et des escapades pour tous les goûts arrivent dans Les Sims 4
Dans le pack d'extension À l'aventure, vos Sims vont pouvoir expérimenter et vivre des souvenirs merveilleux grâce à de tous nouveaux éléments. Les enfants seront les premiers à en profiter en s'amusant au terrain de jeu, en faisant un cache-cache avec leurs amis ou en jouant avec un Amimaginaire
. En parallèle, petits et grands pourront apprendre de nouvelles compétences
parfaites pour le grand air comme le tir à l'arc, le plongeon ou la création d'avions en papier.
Les Sims adultes ne sont pas oubliés avec l'ajout dans l'extension À l'aventure de nouveaux quartiers à explorer, d'escapades inédites et de lieux à personnaliser.
Vos personnages n'auront jamais eu autant envie de profiter en extérieur.
Un bonus cosy offert pour une durée limitée
Pour passer un automne plein de douceur, EA offre un bonus numérique à toutes celles et ceux qui ajouteront ce pack d'extension à leur collection. Ce contenu bonus, « Chaleureux et cosy », comprend une lampe de camping extérieure, une bouilloire extérieure ainsi qu'une paire de chaussettes hautes en couleur.
Avec ces accessoires, offrez à vos Sims un moment de convivialité sous un ciel étoilé, que ce soit dans le jardin de votre maison ou au camping.
Mais attention : ces petits extras ne sont disponibles que pour une durée limitée. Ils seront offerts pour tout achat du pack À l'aventure jusqu'au 13 novembre prochain. Le nouveau pack d'extension des Sims 4 sera disponible à partir du 2 octobre prochain
sur PC, sur les consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Xbox One.
commentaire (1)
ya til un meilleur jeu que les sims ?? toujours du contenu c'est incroyable, mieux que animal crossings