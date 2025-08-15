Les Sims 4 va recevoir deux nouveaux kits de créateur pour enchanter votre été

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 août 2025 à 16h44
Si l'été est placé sous le signe de la nature enchantée pour de nombreux joueurs des Sims 4, la simulation de vie se prépare à accueillir de nouveaux kits additionnels.
Les Sims 4 va recevoir deux nouveaux kits de créateur pour enchanter votre été
Récemment, la directrice de EA a annoncé que Les Sims 4 allait continuer de recevoir de nouvelles extensions, des packs et de kits afin de continuer à faire vivre le titre. D'ailleurs, les très nombreux contenus additionnels de la simulation de vie serait la raison de l'annulation des Sims 5. Si vous aimez personnaliser la vie de vos personnages virtuels, vous ne manquerez pas de nouveautés dans les mois qui viennent. 

À lire également

Les Sims 4 : EA révèle pourquoi le prochain opus n'arrivera pas avant de longs mois

Les Sims 4 : EA révèle pourquoi le prochain opus n'arrivera pas avant de longs mois

Deux de ces nouveaux kits vont justement faire leurs débuts en jeu dans quelques jours. Proposés à petits prix, ils devraient combler les amateurs de décoration campagnarde et de maquillage

Un vestibule pour maison de campagne et une touche de glamour 

Le premier de ces deux kits de créateur est pensé pour amener une touche campagnarde dans votre maison. Baptisé Grange Mudroom, ce kit inclut toute une série de meubles et d'objets de décoration à placer dans l'entrée. Si tous les détails n'ont pas encore été révélés, il est déjà possible de voir une grande armoire en bois, des porte-manteaux muraux ornés de chapeaux et d'écharpes, une paire de bottes de pluie et un panier à linge décoratif.


Quant aux deuxième kit de créateur, il est à destination des personnages qui aiment prendre soin de leur apparence et se maquiller de manière glamour. Le kit Essential Glam sera accessible dans l'outil de création des Sims et proposera une gamme de maquillages divers incluant des rouges à lèvres profonds, des fards à paupières colorés et bien plus encore.

les-sims-4-kit-maquillage

Quand sera-t-il possible d'ajouter ces nouveaux kits de créateur à votre version des Sims 4 ?

Sur X/Twitter, le compte officiel du jeu a annoncé que les deux kits de créateur seront lancés simultanément le 21 août 2025. Si leur prix n'a pas encore été communiqué, EA a pris l'habitude de proposer ces kits additionnels à 4,99 euros. Il y a donc fort à parier que ces nouveaux packs seront proposés à un prix similaire.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Les Sims 4 s'offre une nouvelle mise à jour gratuite avec de belles nouveautés
Les Sims 4 26 août 2026

Les Sims 4 s'offre une nouvelle mise à jour gratuite avec de belles nouveautés

EA et Maxis ont, récemment, déployé une nouvelle mise à jour sur Les Sims 4, qui apporte diverses nouveautés pour Créer un Sim.
Les Sims 4 : Deux nouveaux kits annoncés, avec une date de sortie très proche
Les Sims 4 19 août 2026

Les Sims 4 : Deux nouveaux kits annoncés, avec une date de sortie très proche

Les Sims 4 va, très bientôt, se doter de deux nouveaux kits, comprenant une belle variété de nouvelles tenues.
Les Sims 4 se prépare à recevoir une pluie de contenus gratuits pour son anniversaire
Les Sims 4 12 août 2026

Les Sims 4 se prépare à recevoir une pluie de contenus gratuits pour son anniversaire

L'anniversaire des Sims 4 sera célébré dans très peu de temps. Pour les joueurs, cela signifie quelques cadeaux offerts pour l'occasion et un premier teaser a été partagé.

commentaire (0)