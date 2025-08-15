Les Sims 4 va recevoir deux nouveaux kits de créateur pour enchanter votre été

Si l'été est placé sous le signe de la nature enchantée pour de nombreux joueurs des Sims 4, la simulation de vie se prépare à accueillir de nouveaux kits additionnels.
Récemment, la directrice de EA a annoncé que Les Sims 4
allait continuer de recevoir de nouvelles extensions, des packs et de kits afin de continuer à faire vivre le titre. D'ailleurs, les très nombreux contenus additionnels de la simulation de vie serait la raison de l'annulation des Sims 5. Si vous aimez personnaliser la vie de vos personnages virtuels, vous ne manquerez pas de nouveautés dans les mois qui viennent.
Deux de ces nouveaux kits vont justement faire leurs débuts en jeu dans quelques jours. Proposés à petits prix, ils devraient combler les amateurs de décoration campagnarde et de maquillage
.
Un vestibule pour maison de campagne et une touche de glamour
Le premier de ces deux kits de créateur est pensé pour amener une touche campagnarde dans votre maison. Baptisé Grange Mudroom, ce kit inclut toute une série de meubles et d'objets de décoration à placer dans l'entrée.
Si tous les détails n'ont pas encore été révélés, il est déjà possible de voir une grande armoire en bois, des porte-manteaux muraux ornés de chapeaux et d'écharpes, une paire de bottes de pluie et un panier à linge décoratif.
Quant aux deuxième kit de créateur, il est à destination des personnages qui aiment prendre soin de leur apparence et se maquiller de manière glamour. Le kit Essential Glam sera accessible dans l'outil de création des Sims et proposera une gamme de maquillages divers incluant des rouges à lèvres profonds, des fards à paupières colorés
et bien plus encore.
Quand sera-t-il possible d'ajouter ces nouveaux kits de créateur à votre version des Sims 4 ?
Sur X/Twitter, le compte officiel du jeu a annoncé que les deux kits de créateur seront lancés simultanément le 21 août 2025
. Si leur prix n'a pas encore été communiqué, EA a pris l'habitude de proposer ces kits additionnels à 4,99 euros.
Il y a donc fort à parier que ces nouveaux packs seront proposés à un prix similaire.
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