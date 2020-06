La nouvelle extension inédite des Sims 4, se nommant Écologie, est enfin disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

Quel contenu pour l'extension Écologie ?

Les joueurs dessont gâtés par Electronic Arts et Maxis qui propose de. Depuis ce 5 juin, de nouvelles possibilités sont offertes, notamment pour celles et ceux ayant un penchant pour la nature, avec l'extensionDans cette dernière, les joueurs découvriront la ville, un lieu où la nature est au centre de tout. Votre objectif, avec vos voisins, sera de rendre la ville aussi verte que possible, et vivre en parfaite harmonie avec la nature. Pour ce faire, vous serez en mesuregrâce à des panneaux solaires et des éoliennes,. Pour ce qui est de votre intérieur, ce dernier pourra être décoré avec des meubles écologiques et durables.Étant donné que le gaspillage n'est pas le bienvenu à, vous pourrezen récupérant de vieux objets pour fabriquer quelque chose de nouveau et d'original. Mieux encore, des espaces communautaires sont disponibles, lesquels permettent de voter pour choisir que faire afin de continuer d'embellir la ville et de limiter votre pollution.. Que ce soit votre choix pour la source d'énergie, les choix via les espaces communautaires ou encore les éléments qui composent votre maison,. Un aperçu de tout cela est d'ailleurs visible dans la bande-annonce de gameplay qui a été partagée il y a quelques jours.L'extensionpourest disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis ce 5 juin. Si vous souhaitez vous la procurer tout en faisant des économies, sachez que