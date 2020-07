Les Sims 4 : Le kit d'objets Nifty Knitting sera disponible le 28 juillet

Le prochain kit d'objets des Sims 4 a été dévoilé, mais également daté. Nifty Knitting sera disponible à la fin du mois de juillet.

Le kit d'objets Nifty Knitting sera disponible le 28 juillet prochain

Le studio EA a mis en place depuis plusieurs mois maintenant un vote permettant aux joueurs de choisir le prochain kit d'objets. Avec la dernière extension dédiée à l'écologie, les joueurs ont pu découvrir les joies du jardinage ainsi que toutes les techniques afin d'optimiser au mieux leurs maisons pour dépenser le moins d'énergie possible et surtout de respecter l'environnement. Cette fois-ci, les votes ont parlé, à l'instar du premier qui était Le jour de lessive, sorti en janvier 2018. Le thème de ce dernier sera donc le tricot, permettant à ces derniers d'obtenir des modèles de vêtements et d'objets décoratifs supplémentaires, mais aussi et surtout de les revendre sur Plopsy. Ce sera l'occasion de gagner quelques Simflouz en plus. Également, avec l'arrivée de ce kit, la communauté des Sims 4 réclamait depuis longtemps des activités calmes, estimant que les Sims plus âgés ont peu d'activités adaptées à leur âge. Pour rappel, Les Sims 4 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.