Les Sims 4 se dote d'une mise à jour gratuite avec plusieurs nouveautés

Le jeu de simulation Les Sims 4 a accueilli une nouvelle mise à jour gratuite, qui apporte de nouveaux contenus à destination des Sims d'un certain âge.

En cette fin du mois d'octobre 2026, Les Sims 4 profite, de nouveau, d'une toute nouvelle mise à jour gratuite. Ce patch, qui est désormais disponible en téléchargement, a notamment apporté de nouveaux éléments pour Créer un Sim et Construction/Achat sur les Sims 4.

De nouveaux looks et visages sur Les Sims 4

Grâce à la dernière mise à jour gratuite, les joueurs et les joueuses évoluant sur Les Sims 4 peuvent découvrir de nouveaux éléments dans Créer un Sim. Ainsi, ce patch, qui se concentre essentiellement sur les Sims d'un certain âge, introduit deux nouvelles coiffures, quatre nouveaux vêtements et cinq couleurs alternatives. Pour être plus précis, voici des détails sur ces nouveautés :

Nouvelles coiffures : Banane sur le côté et Boucles à mi-hauteur.

Nouveaux vêtements : Sweatshirt, Robe à dentelle, Chemisier sans manches et Jupe longue avec des poches.

Cinq Nouvelles couleurs alternatives.

Par ailleurs, EA et Maxis ont ajouté quatre nouveaux Sims âgés dans la Galerie, à savoir Raven Ballard, Elena Marquez, Daniel Kwon et Malik Nasir : « Que ces individus deviennent jardinier-ères de votre ville, un-e voisin-e casse-pied qui fourre son nez dans les affaires de tout le monde, ou un nouveau visage amical installé près de votre cheminée pour la Fête de l'hiver, nous avons hâte de voir comment vous leur ferez prendre vie à travers votre histoire personnelle de Sims ! ».

De nouveaux objets sont arrivés sur Les Sims 4

En complément, la communauté peut désormais découvrir de nouveaux objets dans Construction/Achat sur Les Sims 4, qui sont également destinés aux Sims d'un certain âge. Évidemment, le studio de développement a apporté des informations à ce sujet et a partagé la liste de ces nouveaux items :

Fauteuil de repos brodé (fauteuil)

Lumière d'antan (applique)

L'oie à la lueur d'or (lampe de table)

Rideaux de maison ancienne

Rideaux de maison ancienne - Larges

Rideaux de maison ancienne - Plus larges

Tableau Pétales et proverbes

Le fossile à fleurs (canapé)

Tapis Roi de la basse-cour de mamie

Plaisir vichy fleuri (papier peint)

Le lit Lève-tôt (lit double)

Rappelons, pour conclure, que Les Sims 4 est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu et est free-to-play (gratuit).