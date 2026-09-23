Les Sims 4 : De nouvelles tenues et objets sont arrivés

Les Sims 4 s'est, très récemment, doté d'une nouvelle mise à jour gratuite, qui apporte de nouveaux vêtements ainsi qu'objets dédiés aux enfants.

Pour la rentrée 2026, EA et Maxis ont concocté une toute nouvelle mise à jour à destination de leur jeu Les Sims 4. Ce nouveau patch, qui est, d'ailleurs, centré sur les enfants et les bambins, introduit de nouveaux looks et de nouveaux objets sur Les Sims 4.

De nouvelles tenues sont disponibles sur Les Sims 4

En effet, grâce à cette nouvelle mise à jour gratuite, les joueurs et les joueuses des Sims 4 peuvent découvrir de tous nouveaux vêtements pour les enfants/bambins. Pour être plus précis, ce sont 6 éléments Créer un Sim qui ont été ajoutés pour les enfants (dont une nouvelle coiffure, la queue de cheval), contre 3 pour les bambins. Il s'agit des éléments suivants, selon le patch notes :

Nouveaux éléments pour les enfants : Sweat-shirt, polo, shorts, haut à paillettes, chemisier à volants, jeans avec des détails en dentelle, une nouvelle coiffure (queue de cheval et frange), quatre coiffures pour adulte converties en coiffures pour enfant (frange désordonnée, partie afro, longues tresses et longues tresses Ombre).

Nouveaux éléments pour les bambins : T-shirt, lunettes colorées et robe en jean.



D'ailleurs, les développeurs ont implanté 6 nouveaux looks prédéfinis afin de donner de l'inspiration à la communauté. En plus de cela, Maxis a étoffé la Galerie en introduisant 7 nouveaux et nouvelles Sims, dont 4 enfants, 2 bambins et « la personne qui s'en occupe ». Ces nouveaux Sims peuvent ainsi être utilisés pour une toute nouvelle histoire familiale.

Les espaces de jeu des enfants renouvelés sur Les Sims 4

En complément, le studio de développement a ajouté 8 nouveaux objets Construction/Achat sur Les Sims 4. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'items destinés à des pièces pour les enfants. Cela permettra à chacun d'aménager des salles de jeu en fonction « de leurs activités préférées, leurs centres d'intérêt et leur style » :

Nouveaux objets pour le mode Construction : Les chroniques du crayon (Objet de désordre Carnet) Le cadre « Regarde ce que j'ai fait ! » Classiques des soirées jeux de société en famille (Objet de désordre) Palette de peinture Artiste en herbe Fresque murale Imagination débordante Chaise de salle de jeux Beaux blocs Table de salle de jeux Beaux blocs Le vivarium Plongeon du dino (Aquarium)



Maxis précise également que de nouvelles pièces meublées dans le jeu de base sont désormais disponibles, et ce, « pour vous donner de quoi rendre vos espaces uniques ». Évidemment, les développeurs ont profité de ce patch pour corriger différents problèmes rencontrés par la communauté.

New items for Kids✨ and more in today's update🛠️😄 pic.twitter.com/BSHSQXkdD4 — The Sims (@TheSims) September 22, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Les Sims 4 est à retrouver sur la plupart des plateformes de jeu et est free-to-play (gratuit).