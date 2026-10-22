Les Sims : Un jeu mobile multijoueur suspendu, mais une suite à nouveau évoquée ?

Dans le cadre de son plan de restructuration, Electronic Arts vient de faire deux déclarations majeures en lien avec la franchise Les Sims.

Electronic Arts a choqué l'industrie vidéoludique le 21 octobre 2026 en annonçant son plan de restructuration. Il comprend le licenciement de plus de 400 personnes, la fermeture du studio BioWare et la réduction des effectifs consacrés au développement de skate.

Dans la foulée de cette annonce, EA a aussi confirmé l'annulation de deux projets : le nouveau Mass Effect et un certain Project Lotus. Si ce nom vous est inconnu, il est directement lié à la franchise Les Sims, montrant que même cette locomotive présente depuis de nombreuses années n'est pas épargnée.

Project Lotus, un jeu Les Sims multijoueur sur mobile mis en pause pour le moment

Le point important est donc l'annulation de Project Lotus, un nom de code désignant un jeu mobile axé sur le multijoueur. Dans le communiqué publié par EA sur son site officiel, l'éditeur explique que le projet est suspendu pour le moment. Il n'est pas encore annulé, mais les équipes responsables de la simulation de vie doivent désormais concentrer leurs efforts pour « concrétiser pleinement la vision et le potentiel » d'un autre projet en lien avec la franchise.

Cependant, il faut garder à l'esprit que Project Lotus est très différent de Project Rene. Ce sont deux éléments différents, même s'ils partagent des points communs comme le fait de proposer du gameplay multijoueur, d'être destinés aux supports mobiles et d'inclure une dimension plus sociale.

Si Project Lotus est encore au stade expérimental et mis en pause, EA confirme que le développement de Project Evergreen est maintenu. Mais à quoi faut-il s'attendre avec ce dernier ?

Le maintien de Project Evergreen et le retour sur le devant de la scène de la suite des Sims 4 ?

Project Evergreen est désormais un projet prioritaire, mais est-il réellement le nom de code de la suite tant attendue du jeu Les Sims 4 ? Pour l'heure, EA n'a partagé aucune information à ce sujet. Il a juste été confirmé que le titre est bien lié à la franchise Les Sims, mais sans donner de précisions sur son gameplay, le type d'expérience proposé ou le fait qu'il s'agisse bien d'un éventuel Sims 5.

Si elle fait rêver la communauté, cette piste semble peu probable pour le moment. En août 2025, Laura Miele (présidente d'EA) révélait qu'un nouvel opus majeur n'était pas à l'ordre du jour. Elle a déclaré ne pas vouloir voir les joueurs « repartir de zéro et abandonner tout ce que vous avez créé, tout le contenu que vous avez acheté au fil des ans ». Même si Project Evergreen est maintenant une priorité, il faut attendre un nouveau communiqué officiel pour en savoir plus à son sujet.