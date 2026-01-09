Les Sims : EA dévoile enfin ses plans mystérieux pour l'avenir de la franchise

EA vient de briser le silence concernant l'avenir de sa franchise phare. Entre la transformation du Projet Rene en jeu mobile et la confirmation d'un futur opus solo, l'éditeur clarifie sa stratégie. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les prochaines années de vos Sims.

Le Projet Rene change de visage et devient mobile

Grâce aux retours continus des joueurs, le Projet Rene a évolué pour se concentrer sur le jeu multijoueur social, offrant un moyen plus direct pour les amis de partager leur créativité ensemble. Ce n'est pas le successeur des Sims 4 et c'est une expérience distincte de toute future simulation de vie profonde en solo.

L'expérience solo reste la priorité absolue

C'est une communication majeure que vient d'effectuer Electronic Arts concernant l'une de ses licences les plus lucratives. Alors que l'année 2026 vient de débuter, l'équipe de développement a tenu à mettre les choses au clair sur la direction que prend la franchise dans une publication sur son site officiel, nommée «». Si les valeurs fondamentales d'inclusivité et de créativité restent inchangées,. L'objectif est clair : diversifier les expériences sans trahir l'héritage de la simulation de vie.C'est sans doute l'information la plus cruciale de cette annonce., le mystérieux Projet Rene a finalement trouvé sa voie, et elle risque de surprendre., axée sur le social et la collaboration. L'éditeur est catégorique, ce n'est pas le successeur direct du quatrième opus.Le studio explique cette transition par la volonté d'offrir une porte d'entrée différente vers l'univers de la franchise :Cette décision marque une segmentation claire du marché. D'un côté, une expérience accessible et connectée pour le grand public sur mobile, et de l'autre, la simulation complexe que les puristes attendent sur PC et consoles.Face aux craintes légitimes de voir la franchise se diluer dans des modèles free-to-play ou purement multijoueur,. Le cœur de la licence reste la simulation de vie solo, riche et systémique. L'éditeur confirme queet à la « prochaine évolution » de la franchise.La promesse est celle d'une continuité., tandis qu'un nouveau projet d'envergure, véritable héritier des mécaniques profondes de la saga, est en chantier. L'éditeur insiste sur le fait que le socle de la franchise repose sur l'agence du joueur et la narration personnelle, des éléments qui ne disparaîtront pas.Enfin, l'année 2026 sera placée sous le signe de l'expérimentation.. Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur des prototypes et des concepts en cours de développement, portant des noms de code comme Life Together ou Town Stories.Cette approche collaborative prouve que le studio ne veut plus développer en vase clos. En impliquant la communauté très tôt dans le processus créatif, EA espère identifier rapidement ce qui fonctionne ou non, quitte à abandonner certains projets en cours de route. Une stratégie de transparence nécessaire pour maintenir la confiance d'une communauté exigeante, prête à suivre ses Sims vers une nouvelle ère, pourvu que l'âme du jeu soit préservée.