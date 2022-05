Les Sims 4 : Les kits Tenues de soirée et Petits campeurs arrivent bientôt

Avis à tous les couche-tards 🦉

Que vous soyez de sortie en ville 💃 ou que vous passiez du temps dans votre jardin ⛺️, profitez de vos nuits étoilées avec le Kit Tenues de Soirées #MoonlightChicKit et le Kit Petits Campeurs #LittleCampersKit 😎



Disponible le 26 mai ✨ pic.twitter.com/jdiK2ashjN — Les Sims (@LesSims) May 19, 2022

PC Édition Standard → 5,99 € au lieu de 39,99 €, soit 85 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 7,99 € au lieu de 39,99 €, soit 80 % de réduction. Édition Deluxe → 9,99 € au lieu de 49,99 €, soit 80 % de réduction.



Depuis le lancement officiel du jeu Les Sims 4, les développeurs de chez Maxis ne cessent de déployer de nouveaux contenus sur le soft. Dernièrement, le studio a teasé « Stay Up » , via une courte vidéo laissant penser que des loup-garous pourraient débarquer, et ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.En effet, récemment, EA et Maxis ont annoncé que: Tenues de soirée et Petits campeurs. Ils seront disponibles sur toutes les plateformes de jeu, dèsLe kit Tenues de soirée introduira de nouveaux styles et vêtements, inspirés de la créatrice Paola Locatelli et des tendances actuelles, afin que les joueurs et les joueuses puissent se préparer pour des soirées inoubliables. D'un autre côté, le kit Petits campeurs invitera la communauté à profiter de la nature et ajoutera divers objets et meubles.Découvrez ou redécouvrez, en faisant des économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :