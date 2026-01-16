Les Sims 4 va s'offrir le pack d'extension Héritage et royauté et deux nouveaux kits

EA et Maxis ont dévoilé, il y a peu de temps, le pack d'extension Héritage et royauté, prochainement disponible sur Les Sims 4.

Le pack d'extension Héritage et royauté des Sims 4 dévoilé avec une date

Des détails sur le contenu du pack d'extension Héritage et royauté des Sims 4





Les kits Thé au soleil et Styles classiques du cinéma des Sims 4 révélés

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Ce début d'année 2026 commence bien pour les joueurs et les joueuses évoluant surpuisqueEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise,. Pour être plus précis,, et ce, sur toutes les plateformes de jeu concernées. Évidemment,Ainsi,: Dambele, Verdemar et Bellacor. Selon les informations partagées, Dambele, qui dispose d'une arrière-salle, est une « communauté particulièrement attachée aux arts », tandis que Verdemar abrite des « hors-la-loi héroïques et des nobles rusés ». À l'inverse, Bellacore verse dans « le romantisme et l'opulence ».En outre,, qui permet aux Sims de se battre en duel ou de participer à des tournois dédiés., qui peut avoir des conséquences sur les relations, la carrière ou encore le prestige de la dynastie.Remarquons que, qui comprend le contenu numérique Trésors royaux ainsi que les deux nouveaux kits : Thé au soleil et Styles classiques du cinéma., « des robes époustouflantes, des costumes élégants, des accessoires audacieux et des manteaux iconiques »., avec notamment de grands murs en verre, des fenêtres élégantes ainsi que des meubles inspirés par le jardin. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas d'informations concernant leur tarif, mais il y a de grandes chances que leur prix avoisine les 5-7 euros.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu et est free-to-play, soit gratuit.