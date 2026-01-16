Les Sims 4 va s'offrir le pack d'extension Héritage et royauté et deux nouveaux kits

EA et Maxis ont dévoilé, il y a peu de temps, le pack d'extension Héritage et royauté, prochainement disponible sur Les Sims 4.
Ce début d'année 2026 commence bien pour les joueurs et les joueuses évoluant sur Les Sims 4
puisque ledit jeu de simulation va très prochainement se doter d'un nouveau pack d'extension, baptisé Héritage et royauté, ainsi que de deux nouveaux kits
.
Le pack d'extension Héritage et royauté des Sims 4 dévoilé avec une date
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, EA et Maxis ont annoncé que Les Sims 4 va bientôt accueillir le pack d'extension « Héritage et royauté »
. Pour être plus précis, ce nouveau contenu additionnel doit sortir le 12 février 2026
, et ce, sur toutes les plateformes de jeu concernées. Évidemment, les développeurs en ont profité pour partager des détails concernant le pack d'extension Héritage et royauté des Sims 4
.
Des détails sur le contenu du pack d'extension Héritage et royauté des Sims 4
Ainsi, les joueurs et les joueuses qui se procureront le pack d'extension Héritage et royauté des Sims 4 pourront découvrir le monde d'Ondarion, qui est composé de trois quartiers distincts
: Dambele, Verdemar et Bellacor. Selon les informations partagées, Dambele, qui dispose d'une arrière-salle, est une « communauté particulièrement attachée aux arts
», tandis que Verdemar abrite des « hors-la-loi héroïques et des nobles rusés
». À l'inverse, Bellacore verse dans « le romantisme et l'opulence
».
En outre, les développeurs ont prévu d'ajouter la compétence (niveau 10) dite « maniement de l'épée »
, qui permet aux Sims de se battre en duel ou de participer à des tournois dédiés. La carrière Noble et le système de dynasties sont également au programme de ce nouveau pack d'extension
. Sans oublier, le système de scandales
, qui peut avoir des conséquences sur les relations, la carrière ou encore le prestige de la dynastie.
Remarquons que les joueurs et les joueuses qui achèteront le pack d'extension Héritage et royauté des Sims 4 entre le 15 janvier et le 15 mars 2026 recevront un accès gratuit à la Collection majestueuse
, qui comprend le contenu numérique Trésors royaux ainsi que les deux nouveaux kits : Thé au soleil et Styles classiques du cinéma.
Les kits Thé au soleil et Styles classiques du cinéma des Sims 4 révélés
Le kit Style classiques du cinéma des Sims 4 comportera divers vêtements
, « des robes époustouflantes, des costumes élégants, des accessoires audacieux et des manteaux iconiques
». Thé au soleil est, à l'inverse, un kit centré davantage sur les objets décoratifs
, avec notamment de grands murs en verre, des fenêtres élégantes ainsi que des meubles inspirés par le jardin. À l'heure actuelle, nous ne disposons pas d'informations concernant leur tarif, mais il y a de grandes chances que leur prix avoisine les 5-7 euros.
Rappelons, en guise de conclusion, que Les Sims 4
est disponible sur la plupart des plateformes de jeu et est free-to-play, soit gratuit.
commentaire (1)
ça faisait longtemps tiens, mais c'est cool du contenu pas cher. Par contre celui qui commence le jeu ajd wow ça va revenir cher