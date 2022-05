Les Sims 4 tease « Stay Up », du contenu pour mai et juin

La fête commence quand le soleil se couche, embrassez la nuit cette saison. pic.twitter.com/ObpqZAvZXs — Les Sims (@LesSims) May 3, 2022

Les Sims 4 ne cesse d'accueillir de nouvelles choses, bien qu'il soit sorti il y a près de huit ans. En ce début du mois de mai, les développeurs avaient teasé une annonce en rapport avec la franchise. Si plusieurs espéraient une officialisation des Sims 5, il n'en est évidemment pas question, étant donné que le quatrième opus a encore de nombreuses histoires à raconter.Nous ne savons pas réellement ce qui sera au programme de cette série de contenu « Stay Up », mais il semblerait que cela ait un lien avec l'horreur, d'autant plus que la légende du tweet présage que la nuit et l'obscurité seront au centre de ces nouveautés.D'ailleurs, sur le site officiel, la théorie de la nuit se confirme, laquelle pourrait d'ailleurs tourner au cauchemar, à l'instar des films d'horreur.Aucun détail supplémentaire n'a été donné au sujet de ces nouveautés, mais il est d'ores et déjà prévu qu'un pack de jeu et deux kits soient livrés aux joueurs durant ces mois de mai et juin 2022. Maxis devrait nous en dire un peu plus assez rapidement concernant le contenu.