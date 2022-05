Les Sims 4 : Les loups-garous, en approche ?

La fête commence quand le soleil se couche, embrassez la nuit cette saison. pic.twitter.com/ObpqZAvZXs — Les Sims (@LesSims) May 3, 2022

Depuis sa sortie officielle, les développeurs de chez Maxis ne cessent de déployer du nouveau contenu sur Les Sims 4. D'ailleurs, le studio a prévu quelques nouveautés pour le mois de mai et celui de juin, comme l'indique leur dernier teaser.En effet, le 4 mai dernier, Maxis a dévoilé une courte vidéo présentant les contenus à venir sur Les Sims 4 , « Stay Up ». D'ailleurs, la séquence laisse présager que. À ce sujet, des fans semblent avoir fait une découverte : à un moment précis, nous pouvons voir un personnage regarder la télévision. Une chaîne laisse alors entrevoir une île et la pleine lune. Nous pouvons également entendre des hurlements.Il n'en fallait pas plus pour les joueurs et les joueuses supposent que les développeurs de chez Maxis aient prévu d'intégrer, d'une manière encore inconnue,. Beaucoup d'entre eux suggèrent que l'état de vie du loup-garou serait ainsi, prochainement, introduit.Pour le moment, il ne s'agit là que de. Pour savoir si oui ou non les loups-garous débarqueront sur Les Sims 4, il est préférable d'attendre une nouvelle communication officielle de la part de Maxis. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Découvrez ou redécouvrez, en faisant des économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :