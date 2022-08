Les Sims 4 : Les kits Premiers looks et Luxe dans le désert se dévoilent

PC Édition Standard → 9,99 € au lieu de 39,99 €, soit 75 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 6,59 € au lieu de 39,99 €, soit 84 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Très régulièrement, EA et Maxis apportent de la nouveauté sur le jeu Les Sims 4, en sortant de nouveaux packs ou kits. Récemment, les joueurs et les joueuses ont pu, notamment, découvrir le pack Années Lycée ou encore Loup-garous . Cette fois-ci, ce sontqui sont sur le point de débarquer sur Les Sims 4.En effet, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont révélé que le kit Premiers Looks et celui intitulé Luxe dans le désert arriveront dès septembre, sur toutes les plateformes de jeu concernées. Pour être plus précis,se rendra disponible leprochain tandis quedoit arriver. Par ailleurs, EA et Maxis ont partagé de premières informations au sujet du contenu de ces deux kits à venir.Ainsi, Premiers looks permettra aux joueurs de découvrir depour les enfants de leur(s) Sims. Quant au kit Luxe dans le désert, celui-ci ajoutera depour les extérieurs et intérieurs (bar, causeuse, cheminée, etc.). Les tons et couleurs de ces éléments sont inspirés « du désert du sud-ouest des États-Unis et des matériaux comme la pierre et le bois ».Pour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. D'ailleurs, si vous désirez parcourir le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :