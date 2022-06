Les Sims 4 : Le pack Années lycée débarque cet été

Les Sims 4 Années Lycée entraîne le joueur dans l'adolescence et l'invite à raconter sa propre histoire de découverte de soi à travers les affres de cet âge. Les Sims apprendront à jongler entre les événements scolaires et extrascolaires, à se faire des amis pour la vie et à vivre de grands moments comme le bal de promo [...] Le lycée est la période de toutes les découvertes, et nous voulions permettre aux joueurs de créer et personnaliser leur propre expérience au lycée avant que leurs Sims ne deviennent adultes

Profitant d'un véritable suivi de la part des développeurs de chez Maxis et de l'éditeur EA, LEs Sims 4 ne cesse d'être alimenté de nouveaux contenus, via des packs de jeu. Dernièrement, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir le pack Loup-garous leur permettant d'explorer un nouveau monde, Moonwood Hill, et d'en savoir plus quant à la nature bestiale de leur(s) personnage(s).Or, EA et Maxis ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre viennent tout juste de dévoiler. À ce sujet, le producteur en chef de ce nouveau contenu, George Pigula, a déclaré :De plus, les joueurs et les joueuses pourront découvrir de nouveaux vêtements, conçues par des vrais vendeurs sur l'application de mode, Depop, via la friperie du jeu, nommée « Thé Tendance ». Par ailleurs, ils auront la possibilité de vendre leurs propres tenues et, ainsi, gagner des simflouz.Le pack d'extension Années Lycée sera disponible dèssur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series. Ce contenu additionnel affiche un tarif de 39,99 €.