Les Sims 4 : Le pack de jeu Loups-garous trouve sa date de sortie

Répondez à l'appel de la nuit 🌙🌲 avec le nouveau Game Pack Loups-Garous #TheSims4Werewolves



Découvrez Moonwood Mill, ses histoires de lycanthropes et votre propre transformation en loup-garou 🐺✨



Disponible le 16 juin 🌚



Commentez "AHOOUU" pour libérer votre côté bestial ! pic.twitter.com/f2sMx02kIN — Les Sims (@LesSims) June 2, 2022

PC Édition Standard → 5,95 € au lieu de 39,99 €, soit 85 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 5,49 € au lieu de 39,99 €, soit 86 % de réduction. Édition Deluxe → 9,99 € au lieu de 49,99 €, soit 80 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au début du mois de mai, Maxis et EA avaient partagé une vidéo présentant les contenus à venir sur Les Sims 4. Via cette communication visuelle, les joueurs et les joueurs avaient fait une découverte : une séquences laissait entrevoir une île ainsi que la pleine lune. De plus, il était possible d'entendre des hurlements. Les fans ont alors pensé que des loups-garous arriveraient, prochainement, sur le titre Désormais, il ne s'agit plus d'hypothèses ou de rumeurs. En effet, le studio de développement et l'éditeur des Sims 4 ont officialisé. Ce nouveau contenu sera disponible dès, sur toutes les plateformes de jeu concernées.Grâce au pack Loups-garous, les joueurs et les joueuses pourront personnaliser. Ce sera également l'occasion de découvrir et explorer un nouveau monde,. C'est un tout nouveau mode de vie qui s'offrira à eux et ils devront, ainsi, se faire aux us et coutumes de leur nouvelle nature bestiale.Découvrez ou redécouvrez, en faisant des économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :