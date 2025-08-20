LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight officialisé à la gamescom 2025

Alors que des rumeurs évoquaient le développement d'un projet axé autour de la chauve-souris de Gotham, TT Games a profité de la cérémonie d'ouverture de la gamescom 2025 pour dévoiler LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.
Dans une publication datant du 10 août 2025, le compte X/Twitter LEGO Game News évoquait la possible sortie d'un jeu LEGO Batman développé par TT Games
. Si le studio spécialisé dans les adaptations de jeux LEGO était resté assez silencieux, ce dernier a fait un retour inattendu sur la scène de la gamescom 2025. Profitant de l'Opening Night Live, le studio a dévoilé au public son tout nouveau projet aux couleurs de la chauve-souris
.
Réunir toutes les facettes du personnage et certaines des scènes les plus emblématiques des films dans un même jeu
Connu sous le nom LEGO Batman: L'héritage du Chevalier noir
dans la langue de Molière, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
est un nouveau jeu pensé pour combler tous les admirateurs du justicier de la nuit.
Des débuts de la chauve-souris en passant par son rôle au sein de la Batfam, les références en pagaille s'enchaînent dans le trailer de présentation du titre. Si l'action et l'humour des jeux LEGO seront bien présents
(notamment avec la séquence de Bane marchant sur une brique LEGO), le titre mettra à l'honneur toutes les figures de cet univers culte. Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman ou Talia al Ghul pourront être recrutés en tant qu'alliés pour faire face aux menaces qui planent sur Gotham City.
Jim Lee (Président, Éditeur et Directeur Créatif chez DC.) a notamment déclaré dans un communiqué de presse que « Ce jeu réunit presque toutes les facettes de son héritage, vous permettant de vivre pleinement tout ce qui rend Batman iconique. Conçu avec soin, créativité et un profond respect pour le mythe, TT Games a créé une véritable lettre d'amour à l'univers de Batman.
»
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, un titre dans la directe lignée de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Même s'il s'inspire de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga en reprenant tous les films et histoires de la franchise dans un même jeu, ce nouveau jeu LEGO Batman possèdera également ses nouveautés. Pour ce titre, les équipes de TT Games ont développé un système de combat dynamique accentué d'onomatopées
pour renforcer l'effet page de comics. Dans la peau du justicier masqué, les joueurs pourront explorer Gotham City en version monde ouvert, que ce soit sur terre ou dans les airs.
Pour ajouter une touche unique à votre aventure, vous pourrez personnaliser la Batcave
avec une multitude de véhicules, des trophées, des collectibles ainsi que des Bat-costumes. Enfin, que serait Batman sans ses gadgets ? Utilisez son planeur, son grappin ou encore ses Batarangs pour grimper, étourdir ou combattre le crime.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sera disponible en 2026
(sans date plus précise à l'heure où ces lignes sont rédigées) et sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam et l'Epic Games Store.
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