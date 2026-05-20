LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, en France, sur PC ainsi que sur consoles, afin d'être prêt pour son lancement.

Développé par TT Games et édité par Warner Bros, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight est sur le point de se rendre disponible sur PC et sur consoles. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses attendent de pouvoir plonger dans cette nouvelle aventure vidéoludique centrée sur le Chevalier noir. Si tel est votre cas, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight en France sur PC et consoles, afin que vous puissiez y jouer dès que possible.

Heure de sortie de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sur PC et consoles en France

Rappelons, avant tout, que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sort le 22 mai 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous en savons plus à propos de l'horaire de lancement de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Ainsi, l'heure de sortie de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight est fixée à minuit (heure française) sur consoles et à 19h (heure française) sur PC (Steam), le 22 mai 2026. Dès lors, et comme vous l'aurez compris, celles et ceux évoluant sur PS5 et Xbox Series pourront y jouer un peu plus tôt que les joueurs étant sur PC.

Quel est le prix de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ?

Le prix de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight est le même d'un store à un autre (PS Store, Xbox Store, Steam). De ce fait, pour se procurer l'édition Standard, il faut débourser 69,99 €. L'édition Deluxe de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, qui comporte divers éléments et un accès anticipé de quelques jours, est vendue à 89,99 €.

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Rendez-vous donc le 22 mai 2026 pour découvrir LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Date à laquelle le titre de TT Games et Warner Bros se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.