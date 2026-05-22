Durée de vie LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight : Combien d'heures pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 mai 2026 à 10h52
Retrouvez des informations concernant la durée de vie de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Durée de vie LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight : Combien d'heures pour le terminer ?

Sorti à la fin du mois de mai 2026, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, qui est développé par TT Games et édité par Warner Bros., était plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le finir.

Durée de vie de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur le titre de TT Games, afin d'obtenir le 100 % par exemple, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que terminer l'histoire principale. D'ailleurs, soulignons que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight propose plusieurs collectibles.

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Combien d'heures pour terminer LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ?

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Cependant, grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu de TT Games. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, faire l'histoire et de l'annexe ou encore décrocher le 100 %/Platine du titre.

  • Terminer l'histoire de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight en ligne droite → Environ 12 heures
  • Terminer l'histoire de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight et faire de l'annexe → Environ 16 heures
  • Terminer LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight à 100 % → Plus de 30 heures

La durée de vie de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight est, ainsi, plutôt correcte. D'ailleurs, si vous vous demandez combien de chapitres sont disponibles, sachez que nous vous donnons la réponse dans un article dédié.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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