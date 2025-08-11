TT Games (LEGO Star Wars) victime d'annulations en pagaille ?

Connu pour ses jeux LEGO, notamment la saga LEGO Star Wars, TT Games reste très discret depuis plusieurs années. Mais ce silence pourrait être révélateur de l'annulation de plusieurs projets d'après un insider spécialisé.
Mêlant humour, licences cultes et petites briques, les jeux TT Games
se sont forgés une certaine réputation au fil des ans. Appréciés des petits comme des grands, certains des titres les plus célèbres du studio britannique incluent la trilogie LEGO Batman, le jouet-vidéo LEGO Dimensions ou encore LEGO City Undercover. Mais depuis la sortie en 2022 de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
, la discrétion semble de mise.
Des rumeurs évoquant trois annulations de projets chez les créateurs de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
En février 2025, le journaliste Jason Schreier confirmait que le studio n'était pas fermé et que les équipes de développement travaillaient sur un nouveau projet non-annoncé
. Les spéculations se multiplient quant au thème de ce nouveau jeu et à sa date de sortie, prévue pour 2026 d'après les informations recueillies par le journaliste. Mais pourquoi un délai si long entre deux titres ?
De nouveaux détails auraient émergé sur les réseaux sociaux via le compte X/Twitter LEGO Game News. Ce compte spécialisé dans toutes les rumeurs et les informations liées aux jeux de TT Games a partagé le 10 août un récapitulatif des rumeurs concernant le studio publiées depuis 2023. Or, les informations mentionnées suggèrent qu'en l'espace de 3 ans, TT Games aurait annulé 3 projets majeurs
.
Il est question d'un jeu LEGO axé sur les Gardiens de la Galaxie, un jeu LEGO Harry Potter dans la lignée de ce qui a été proposé avec The Skywalker Saga et un jeu LEGO Disney (sans préciser la licence ou l'univers concerné).
Plus de détails concernant le prochain jeu LEGO à venir ?
Mais dans la même publication, le compte partage une autre rumeur concernant cette fois-ci le projet évoqué par Jason Schreier. D'après l'insider, le jeu prévu pour 2026 sortirait au printemps et serait un jeu LEGO Batman
. Il précise que sa forme serait calquée sur le modèle utilisé pour le jeu The Skywalker Saga, sans donner plus de précisions. Cependant, il ne s'agit que de rumeurs
.
Il faut attendre un communiqué ou une présentation officielle de TT Games (possiblement pendant la gamescon 2025 ou en fin d'année) pour vérifier si ces informations sont vraies.
commentaires (2)
C'est dommage
NAAAAAN ça aurait été trop bien un LEGO Harry Potter comme ils ont fait pour Star Wars.... j'espère qu'il arrivera un jour !