LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight : La liste complète des trophées et succès

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight dispose de divers trophées et succès, qu'il est impératif de débloquer pour obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous dévoilons la liste complète.

Disponible depuis la fin du mois de mai 2026, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight dispose, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le 100 % ou Platine de ce nouveau jeu LEGO doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

La liste des trophées et succès de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Pour obtenir le 100 % ou Platine de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, qui est intitulé « Je suis Batman », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'histoire principale, s'intéresser aux collectibles (costumes, véhicules, etc.), et effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Intitulé du trophée/succès Description « Un héros peut être n'importe qui » Terminez le mode Histoire « Espérons... qu'il est débordé » Terminez toutes les activités secondaires à Gothan « Je ne porte pas de jambières de hockey » Débloquez tous les costumes « Tu sais comment j'ai eu ces voitures ? » Débloquez tous les véhicules « Sacrées améliorations, Batman ! » Débloquez toutes les améliorations de compétences « C'est trop de pouvoir pour une personne ! » Récupérez toutes les briques rouges Paré pour le défi Terminez 20 défis La ville est grande, j'peux pas être partout Débloquez tous les points de voyage rapide Un ami Débloquez Jim Gordon « Écoutez-moi rugir. » Débloquez Catwoman Le garçon des merveilles Débloquez Robin « Voyons voir ce que Batgirl peut faire ! » Débloquez Batgirl Remise de diplôme pour les Grayson Débloquez Nightwing Sortir de l'ombre Débloquez Talia « Ce n'est pas vraiment un monde normal. » Visitez tous les quartiers Fantastiques jouets Achetez toutes les améliorations de gadgets de n'importe quel personnage Prenez garde aux Fantôme Gris ! Terminez le costume du Fantôme Gris de Bruce « Une légende, M. Wayne. » Terminez le Prologue Un mauvais jour Terminez le chapitre 1 « J'ai l'air de plaisanter ? » Terminez le chapitre 2 Le duo dynamique Terminez le chapitre 3 Un hiver sans fin Terminez le chapitre 4 Knightfall Terminez le chapitre 5 « Votre nom doit rester respectable. » Ouvrez chaque dépôt de Wayne Tech « Le but, c'est d'être un symbole. » Récupérez 25 Bat-symboles « Sacrée collection, maître Bruce. » Récupérez tous les trophées de la Batcave Trop de questions Terminez toutes les salles d'énigme « Plus léger, plus rapide, plus agile. » Achetez une amélioration de compétence de chaque catégorie Le théâtral et les subterfuges Achetez 3 améliorations de gadget « Cet endroit est à moi. » Achetez toutes les extensions de la Batcave Pas juste une cave Placez 5 accessoires ou trophées dans la Batcave « Non, monsieur. L'AUTRE voiture. » Achetez 3 véhicules dans la Batcave « Soit on achète un héros... » Achetez 5 objets dans les boutiques « Il se fait en noir, ce modèle ? » Équipez une brique rouge « Ce ne serait pas trop demander ? » Obtenez 5 médailles d'or dans les épreuves de réalité augmentée Reconstruction de Gotham Tirer profit d'un défi dans la Batcave Réunir les preuves Dans le mode photo, inclinez la caméra de plus de 20 degrés Accès administrateur Changez l'économiseur d'écran du Bat-ordinateur « La vie m'a toujours souri. » Récupérez 1 000 000 de tenons Défenseur masqué Exécutez 100 contres réussis « On se doit d'en tirer profit. » Récupérez 30 000 tenons avec un seul combo de tenons « Je suis excellent en calcul. » Maintenez le combo de tenons max pendant 60 secondes La force de combattre Atteignez un combo de combat de 99 coups « Je suis les ombres. » Effectuez 100 éliminations silencieuses « C'est ma ville. » Placez une épingle sur la carte Vous êtes en train de devenir une célébrité. Découvrez 100 événements de monde ouvert Bande de lâches et de superstitieux Triomphez de chaque type d'ennemi une fois « Gotham peut être un peu plus sûre. » Empêchez 30 crimes « Il y a du mieux. » Empêchez chaque type de crime à Gotham une fois « Un genre de parachutisme ? » Planez dans 10 souffleries différentes

Rappelons, en guise de conclusion, que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous ne le possédez pas encore mais souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous propose LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight sur :