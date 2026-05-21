LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight : Combien de chapitres sont disponibles ?
le 21 mai 2026 à 15h13
Le Chevalier Noir reprend du service en briques avec la sortie de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Cette nouvelle itération propose aux joueurs une aventure inédite du Justicier de Gotham, découpée en plusieurs segments narratifs distincts. Chaque étape de ce périple retrace un moment clé de la carrière du héros, à commencer par ses premiers pas et son installation dans la célèbre métropole touchée par le crime. Si vous souhaitez planifier votre temps de jeu ou savoir précisément où vous situez dans l'histoire, voici tous les détails de la structure du titre et notamment le nombre de chapitre.
Nombre de chapitres dans LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight
L'aventure principale de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight se compose de cinq chapitres au total, précédés par un court prologue faisant office d'introduction aux mécaniques de jeu.
Plutôt que d'adapter littéralement la trame des nombreux longs-métrages sortis au cinéma, les développeurs ont fait le choix de proposer un scénario original. Ce dernier pioche habilement dans la riche mythologie des comics pour intégrer des figures iconiques de l'univers de Batman. Côté durée de vie, chaque portion de l'histoire bénéficie d'une belle longévité. Vous ne viendrez pas à bout du jeu en ligne droite, d'autant plus si vous fixez l'objectif d'obtenir la totalité des nombreux objets de collection dissimulés dans les niveaux.
Liste des personnages à débloquer par chapitre
Le jeu de base intègre sept personnages jouables, tous liés à l'avancée de l'histoire. Il est donc impossible de passer à côté, car chacun d'eux intervient directement dans le script des missions. Notez que deux figures majeures de Gotham rejoindront l'aventure ultérieurement via des extensions payantes.
Voici la répartition précise des déblocages de l'arsenal de héros :
|Personnage
|Condition d'obtention
|Batman / Bruce Wayne
|Disponible dès le Chapitre 1
|Jim Gordon
|Débloqué au cours du Chapitre 1
|Catwoman
|Débloquée au cours du Chapitre 2
|Robin
|Débloqué au cours du Chapitre 3
|Batgirl
|Débloquée au cours du Chapitre 4
|Nightwing
|Débloqué au cours du Chapitre 4
|Talia Al Ghul
|Débloquée au cours du Chapitre 5
|Le Joker
|Contenu téléchargeable additionnel (DLC)
|Harley Quinn
|Contenu téléchargeable additionnel (DLC)
Le premier ainsi que le quatrième chapitre se montrent particulièrement généreux en vous octroyant deux alliés d'un coup. Une fois le générique de fin atteint, vous disposerez de la meilleure équipe possible pour repartir en mode Jeu Libre afin de débusquer les derniers secrets du jeu et tenter d'obtenir le 100 %.
À lire également
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight : Les configurations PC
Si vous ne le possédez pas encore mais souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous propose LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight sur :
- PC
- Édition Standard → 45,69 € au lieu de 70 €, soit 35 % de réduction.
- Édition Deluxe → 48,99 € au lieu de 90 €, soit 46 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 47,99 € au lieu de 70 €, soit 31 % de réduction.
- Édition Deluxe → 60,89 € au lieu de 90 €, soit 32 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)