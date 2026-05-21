LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight : Combien de chapitres sont disponibles ?

Découvrez la structure complète de l'aventure LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Nombre de chapitres, spécificités du scénario et guide complet des personnages à débloquer gratuitement au fil de votre progression : nous vous disons tout pour optimiser votre exploration de Gotham.

Le Chevalier Noir reprend du service en briques avec la sortie de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Cette nouvelle itération propose aux joueurs une aventure inédite du Justicier de Gotham, découpée en plusieurs segments narratifs distincts. Chaque étape de ce périple retrace un moment clé de la carrière du héros, à commencer par ses premiers pas et son installation dans la célèbre métropole touchée par le crime. Si vous souhaitez planifier votre temps de jeu ou savoir précisément où vous situez dans l'histoire, voici tous les détails de la structure du titre et notamment le nombre de chapitre.

Nombre de chapitres dans LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight

L'aventure principale de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight se compose de cinq chapitres au total, précédés par un court prologue faisant office d'introduction aux mécaniques de jeu.







Plutôt que d'adapter littéralement la trame des nombreux longs-métrages sortis au cinéma, les développeurs ont fait le choix de proposer un scénario original. Ce dernier pioche habilement dans la riche mythologie des comics pour intégrer des figures iconiques de l'univers de Batman. Côté durée de vie, chaque portion de l'histoire bénéficie d'une belle longévité. Vous ne viendrez pas à bout du jeu en ligne droite, d'autant plus si vous fixez l'objectif d'obtenir la totalité des nombreux objets de collection dissimulés dans les niveaux.

Liste des personnages à débloquer par chapitre

Le jeu de base intègre sept personnages jouables, tous liés à l'avancée de l'histoire. Il est donc impossible de passer à côté, car chacun d'eux intervient directement dans le script des missions. Notez que deux figures majeures de Gotham rejoindront l'aventure ultérieurement via des extensions payantes.

Voici la répartition précise des déblocages de l'arsenal de héros :

Personnage Condition d'obtention Batman / Bruce Wayne Disponible dès le Chapitre 1 Jim Gordon Débloqué au cours du Chapitre 1 Catwoman Débloquée au cours du Chapitre 2 Robin Débloqué au cours du Chapitre 3 Batgirl Débloquée au cours du Chapitre 4 Nightwing Débloqué au cours du Chapitre 4 Talia Al Ghul Débloquée au cours du Chapitre 5 Le Joker Contenu téléchargeable additionnel (DLC) Harley Quinn Contenu téléchargeable additionnel (DLC)

Le premier ainsi que le quatrième chapitre se montrent particulièrement généreux en vous octroyant deux alliés d'un coup. Une fois le générique de fin atteint, vous disposerez de la meilleure équipe possible pour repartir en mode Jeu Libre afin de débusquer les derniers secrets du jeu et tenter d'obtenir le 100 %.

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