LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight : Les configurations PC
le 13 mai 2026 à 11h30
Devant débarquer à la fin du mois de mai 2026, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight est attendu sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.
Configurations PC LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale ainsi que recommandée, contre 24 Go pour celle 4K. Les développeurs ont également précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 50 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 11
|Windows 11
|Processeur
|Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 1600
|Intel Core i7-12700 ou AMD Ryzen 7 5800X
|Mémoire
|16 Go
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go), AMD Radeon RX 6400 (4 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go)
|NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 Go), AMD Radeon RX 6650 XT (8 Go) ou Intel Arc B580 (12 Go)
|Stockage requis
|50 Go (SSD requis)
|50 Go (SSD requis)
|Détails
|1080p - 30 FPS - Low
|1440p - 60 FPS - Medium
Les détails de la configuration 4K
|Configuration 4K
|Système d'exploitation
|Windows 11
|Processeur
|Intel Core i7-14700K ou AMD Ryzen 7 9700X
|Mémoire
|24 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 Go) ou AMD Radeon RX 9070 XT (16 Go)
|Stockage requis
|50 Go (SSD requis)
|Détails
|2160p - 60 FPS
Rappelons, en guise de conclusion, que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight débarque le 22 mai 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaire (0)