LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Devant débarquer à la fin du mois de mai 2026, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight est attendu sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Configurations PC LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale ainsi que recommandée, contre 24 Go pour celle 4K. Les développeurs ont également précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 50 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sur PC.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 11 Windows 11 Processeur Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-12700 ou AMD Ryzen 7 5800X Mémoire 16 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Go), AMD Radeon RX 6400 (4 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 Go), AMD Radeon RX 6650 XT (8 Go) ou Intel Arc B580 (12 Go) Stockage requis 50 Go (SSD requis) 50 Go (SSD requis) Détails 1080p - 30 FPS - Low 1440p - 60 FPS - Medium

Les détails de la configuration 4K

Configuration 4K Système d'exploitation Windows 11 Processeur Intel Core i7-14700K ou AMD Ryzen 7 9700X Mémoire 24 Go Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 Go) ou AMD Radeon RX 9070 XT (16 Go) Stockage requis 50 Go (SSD requis) Détails 2160p - 60 FPS







Rappelons, en guise de conclusion, que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight débarque le 22 mai 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.